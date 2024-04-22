Патрулировал и оказался в Молдавии: Украинские пограничники нашли новый способ сбежать из ВСУ

В Одесской области военный, патрулировавший приграничную зону, сбежал из Украины в Молдавию. Об этом пишет местное издание "Страна.ua" со ссылкой на родного брата дезертировавшего бойца.

"В Одесской области пограничник во время патрулирования границы сбежал в Молдавию, рассказал его брат", — сказано в публикации издания.

"Страна" сообщает, что это произошло в селе Серпнёвое Тарутинского района. Беглец дождался, пока уснёт его напарник, переоделся в гражданское, оставил военную форму и оружие около дерева, после чего пересёк государственную границу. Его брат в настоящее время служит в рядах ВСУ на фронте.