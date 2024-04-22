Патрулировал и оказался в Молдавии: Украинские пограничники нашли новый способ сбежать из ВСУ
"Страна.ua": В Одесской области пограничник сбежал в Молдавию при патрулировании
В Одесской области военный, патрулировавший приграничную зону, сбежал из Украины в Молдавию. Об этом пишет местное издание "Страна.ua" со ссылкой на родного брата дезертировавшего бойца.
"В Одесской области пограничник во время патрулирования границы сбежал в Молдавию, рассказал его брат", — сказано в публикации издания.
"Страна" сообщает, что это произошло в селе Серпнёвое Тарутинского района. Беглец дождался, пока уснёт его напарник, переоделся в гражданское, оставил военную форму и оружие около дерева, после чего пересёк государственную границу. Его брат в настоящее время служит в рядах ВСУ на фронте.
Увы, не у всех украинцев получается легко покинуть Незалежную. Life.ru рассказывал о 33-летнем харьковчанине, который пытался переплыть реку Тису, чтобы спастись от мобилизации, бежав в Молдавию. Попытка сбежать из страны оказалась тщетной. Когда течение вынесло его к заветному берегу, он был уже мёртв. А сегодня в украинской Госпогранслужбе заявили, что каждый день территорию Украины пытаются покинуть до десяти уклонистов, использующих фальшивые документы. В некоторых случаях "ухилянты" предлагают служащим на границе взятку.
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