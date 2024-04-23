Врач назвал альтернативу 10 000 шагам в день Врач Терушкин: 10 000 шагов можно заменить на 100 приседаний 23 апреля, 07:55 Следите за своей физической активностью, ходите, танцуйте, бегайте, гуляйте. Обложка © Freepik.com / senivpetro

У миллионов людей в мире диагностирован диабет, а врачи и учёные говорят, что это лишь верхушка айсберга — число людей с этим диагнозом будет увеличиваться. Предотвратить развитие диабета первого типа невозможно. Эта болезнь имеет врождённую природу и разовьётся вне зависимости от привычек. В развитие диабета второго типа генетические факторы тоже вносят свой вклад, но всё же большое значение для его появления имеет образ жизни — питание, физическая активность. Тем, кто хотел бы снизить риск развития этой патологии, стоит обратить внимание как минимум на 3 полезные привычки. Их в беседе с Life.ru назвал врач-эндокринолог, врач превентивной и интегративной медицины Роман Терушкин.

1. Больше движения

Современная жизнь способствует тому, чтобы мы двигались всё меньше и меньше. Доставка еды, общественный и личный транспорт, удалённая работа — поводов находиться в движении у нас становится всё меньше. Это неминуемо влияет на увеличение веса.

Следите за своей физической активностью, ходите, танцуйте, бегайте, гуляйте. Кстати, если идея 10 000 шагов вас не вдохновляет, замените их на 100 приседаний с подъёмом на носки — эта альтернатива не менее эффективна. Роман Терушкин Врач-эндокринолог, врач превентивной и интегративной медицины

2. Откажитесь от перекусов

Идея дополнить основные приёмы пищи перекусами — вторым завтраком, полдником и стаканом кефира на ночь — может показаться довольно привлекательной. Но в действительности эта стратегия может привести к инсулинорезистентности — ткани просто перестанут реагировать на инсулин, из-за чего его концентрация в крови будет нарастать. Риск инсулинорезистентности будет ниже, если убрать перекусы, оставив только завтрак, обед и ужин, рекомендует эндокринолог.

3. Пересмотрите меню

Ну а для того, чтобы съеденного во время основных приёмов пищи хватало для того, чтобы обеспечить сытость, посмотрите, достаточно ли белка вы едите. Многие из нас едят его слишком мало, недобирая нужный "норматив" в 1,5 грамма на 1 кг веса. Белок отлично усваивается и хорошо насыщает — никаких перекусов просто не захочется.

Но углеводы и жиры тоже не надо забывать, лучше всего, чтобы углеводы были "медленными", а жиры — полиненасыщенными, заключил Терушкин.

Кстати, ранее учёные развеяли миф о необходимости прохождения десяти тысяч шагов в день для здоровья и поддержания фигуры. Ходьба, безусловно, положительно сказывается на состоянии организма, но дело оказалось не в количестве самих шагов, а во времени, которое человек уделяет прогулке.

Авторы Андрей Горяничев