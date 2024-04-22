Песков: Вывод миротворцев из Карабаха отвечает сложившимся в регионе реалиям
Работа российских миротворцев в Нагорном Карабахе. Обложка © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ
Вывод российских миротворцев из Карабаха отвечает сложившейся в регионе ситуации, теперь там нет нужды в военных. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире "Первого канала".
"Это отвечает нынешним реалиям, которые сложились в регионе собственно после того, как Армения признала границы Азербайджана по состоянию на 1991 год. Поэтому реалии геополитические там изменились, и, собственно, там не осталось больше функций для них", — сказал Песков.
Напомним, на прошлой неделе Россия начала вывод миротворцев из Нагорного Карабаха. В Баку заявили, что данное решение было согласовано с Москвой. РМК был в регионе с 2020 года, когда старый конфликт Баку и Еревана обострился в очередной раз.