Песков: Вывод миротворцев из Карабаха отвечает сложившимся в регионе реалиям

Вывод российских миротворцев из Карабаха отвечает сложившейся в регионе ситуации, теперь там нет нужды в военных. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире "Первого канала".

"Это отвечает нынешним реалиям, которые сложились в регионе собственно после того, как Армения признала границы Азербайджана по состоянию на 1991 год. Поэтому реалии геополитические там изменились, и, собственно, там не осталось больше функций для них", — сказал Песков.