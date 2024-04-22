Алиев заявил, что отношения России и Азербайджана основаны на взаимопонимании

Отношения между Россией и Азербайджаном зиждутся на дружбе, взаимопонимании и нацеленности на результат. Такое мнение высказал глава республики Ильхам Алиев во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и ветеранами — строителями БАМа (Байкало-Амурская магистраль).

"Современные российско-азербайджанские отношения основаны на дружбе, взаимопонимании, взаимной поддержке и нацеленности на результат. Сегодня мы не только реализуем крупные транспортные проекты, активно участвуем в создании международного транспортного коридора Север – Юг, но также и активно сотрудничаем и в экономической, и в политической, в энергетической, в гуманитарной и во многих других сферах", — заявил Алиев.