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22 апреля, 18:22

Алиев заявил, что отношения России и Азербайджана основаны на взаимопонимании

Владимир Путин и Ильхам Алиев. Фото © Life.ru / Павел Баранов

Владимир Путин и Ильхам Алиев. Фото © Life.ru / Павел Баранов

Отношения между Россией и Азербайджаном зиждутся на дружбе, взаимопонимании и нацеленности на результат. Такое мнение высказал глава республики Ильхам Алиев во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и ветеранами — строителями БАМа (Байкало-Амурская магистраль).

"Современные российско-азербайджанские отношения основаны на дружбе, взаимопонимании, взаимной поддержке и нацеленности на результат. Сегодня мы не только реализуем крупные транспортные проекты, активно участвуем в создании международного транспортного коридора Север – Юг, но также и активно сотрудничаем и в экономической, и в политической, в энергетической, в гуманитарной и во многих других сферах", — заявил Алиев.

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Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Москву для встречи с российским лидером. Главы двух государств обсудили в Кремле вопросы двустороннего взаимодействия. Путин отметил, что товарооборот РФ с Азербайджаном достиг 4 млрд долларов.

Владимир Озеров
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