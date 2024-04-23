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23 апреля, 01:28

Балашиха в топе: Названы самые пожароопасные места Подмосковья

Комитет лесного хозяйства назвал самые пожароопасные места Московской области

Некоторые районы Подмосковья чаще остальных страдают от лесных пожаров в летний период. В антитоп самых "горячих" точек вошли шесть городов и городских округов, сообщили интернет-изданию Regions в Комитете лесного хозяйства Московской области.

"По статистике за 2023 год, больше всего лесных пожаров было зафиксировано в Балашихе, Орехово-Зуеве, Воскресенске, Егорьевске, а также Раменском и Богородском", — уточнили в ведомстве.

В 95% случаев причиной возгорания является человеческий фактор. Высокая температура и сильный ветер превращают любой тлеющий окурок в источник огня, предупредили в комитете.

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Ранее Life.ru сообщал, что в России за лесными пожарами будут следить из космоса. Отслеживать возгорания предстоит спутнику "Метеор", запущенному на орбиту в феврале этого года.

Обложка ©

Shutterstock / Alaskagirl8821

Илья Пушкарев
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