Балашиха в топе: Названы самые пожароопасные места Подмосковья

Некоторые районы Подмосковья чаще остальных страдают от лесных пожаров в летний период. В антитоп самых "горячих" точек вошли шесть городов и городских округов, сообщили интернет-изданию Regions в Комитете лесного хозяйства Московской области.

"По статистике за 2023 год, больше всего лесных пожаров было зафиксировано в Балашихе, Орехово-Зуеве, Воскресенске, Егорьевске, а также Раменском и Богородском", — уточнили в ведомстве.