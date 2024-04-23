Пятый фигурант появился в деле о расстреле полицейских в Карачаевске
Машина Ахмата Эльканова. Обложка © Telegram / SHOT
В деле об убийстве полицейских в Карачаево-Черкесии появился пятый фигурант, 25-летний Ахмат Эльканов. Это родной брат одного из четверых нападавших. Об этом пишет SHOT.
Одна из машин, на которой скрылись убийцы (ВАЗ-2112), принадлежит именно Ахмату. Соседи видели мужчину за день до совершённого на полицейских нападения. Он находился в своём доме в посёлке Новый Карачай и уезжал оттуда на своём автомобиле. Полиции предстоит выяснить, причастен ли Ахмат Эльканов именно к убийству, или он только помог преступникам скрыться от преследования.
Напомним, 22 апреля двое полицейских были убиты, а один тяжело ранен во время несения службы в Карачаевске. Нападавшие скрылись с оружием погибших. Силовики опубликовали ориентировки на подозреваемых. Разыскиваются 26-летний Руслан Эльканов, 29-летний Казбек Джазаев, 34-летний Владимир Аверьянов и 35-летний Руслан Семёнов*.
* Внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.