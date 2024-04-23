Пятый фигурант появился в деле о расстреле полицейских в Карачаевске

В деле об убийстве полицейских в Карачаево-Черкесии появился пятый фигурант, 25-летний Ахмат Эльканов. Это родной брат одного из четверых нападавших. Об этом пишет SHOT.

Одна из машин, на которой скрылись убийцы (ВАЗ-2112), принадлежит именно Ахмату. Соседи видели мужчину за день до совершённого на полицейских нападения. Он находился в своём доме в посёлке Новый Карачай и уезжал оттуда на своём автомобиле. Полиции предстоит выяснить, причастен ли Ахмат Эльканов именно к убийству, или он только помог преступникам скрыться от преследования.