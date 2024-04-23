Матвиенко назвала киевский режим террористическим, а СБУ — разработчиком атак
Владимир Зеленский. Обложка © Офис Президента Украины
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала киевский режим террористическим, а Службу безопасности страны (СБУ) — непосредственно террористической структурой, которая разрабатывает атаки. Вместе с тем она объяснила, почему признать Незалежную государством-террористом нельзя.
"Что касается признания Украины государством-террористом, ну, это невозможно, потому что в международном праве нет такого понятия "государство-террорист", — сказала политик в интервью РИА "Новости" в ответ на вопрос, нужно ли признать Украину государством террористов.
Она пояснила, что киевский режим — это террористический режим, безусловно, поскольку замешан на терроре с момента кровавого госпереворота. Матвиенко считает это сутью выпестованного Коллективным Западом режима. Все террористические акты на территории России организовывала Украина, уверена она. При разработке атак, согласно её сведениям, поддержку СБУ оказывали ЦРУ и другие западные разведки.
Ранее секретарь Совета безопасности РФ Патрушев заявил о том, что спецслужбы Украины замешаны в организации теракта в "Крокус сити холле", который унёс более 140 жизней. Он также обратил внимание на неадекватную реакцию Владимира Зеленского, который после террористической атаки начал обвинять во всём произошедшем российские власти.