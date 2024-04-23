Матвиенко назвала киевский режим террористическим, а СБУ — разработчиком атак

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала киевский режим террористическим, а Службу безопасности страны (СБУ) — непосредственно террористической структурой, которая разрабатывает атаки. Вместе с тем она объяснила, почему признать Незалежную государством-террористом нельзя.

"Что касается признания Украины государством-террористом, ну, это невозможно, потому что в международном праве нет такого понятия "государство-террорист", — сказала политик в интервью РИА "Новости" в ответ на вопрос, нужно ли признать Украину государством террористов.