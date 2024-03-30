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30 марта, 15:20

СК установил личности 134 из 144 жертв кровавого теракта в "Крокусе"

Установлены личности 134 из 144 погибших в результате страшного теракта в "Крокус сити холле", который произошёл вечером 22 марта. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета Российской Федерации.

"Следователи работают с потерпевшими, получая от них показания об обстоятельствах преступления. На данный момент следствию удалось установить личности 134 погибших в результате теракта. По другим, пока не установленным погибшим проводятся генетические экспертизы", — рассказали в ведомстве.

22 марта террористы ворвались в "Крокус сити холл" и открыли огонь по посетителям концерта рок-группы "Пикник", после чего подожгли здание. По последним данным, трагедия унесла жизни 144 человек, пострадавшими числятся более 550 посетителей "Крокуса". По делу о теракте были сразу задержаны 11 человек, в том числе четверо исполнителей, пытавшихся сбежать на Украину.

Трагическая история 144-й жертвы: Отдал куртку пострадавшему у "Крокуса" и сильно простыл
Трагическая история 144-й жертвы: Отдал куртку пострадавшему у "Крокуса" и сильно простыл
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Life.ru

Андрей Бражников
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