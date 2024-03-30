СК установил личности 134 из 144 жертв кровавого теракта в "Крокусе"

Установлены личности 134 из 144 погибших в результате страшного теракта в "Крокус сити холле", который произошёл вечером 22 марта. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета Российской Федерации.

"Следователи работают с потерпевшими, получая от них показания об обстоятельствах преступления. На данный момент следствию удалось установить личности 134 погибших в результате теракта. По другим, пока не установленным погибшим проводятся генетические экспертизы", — рассказали в ведомстве.