СК установил личности 134 из 144 жертв кровавого теракта в "Крокусе"
Установлены личности 134 из 144 погибших в результате страшного теракта в "Крокус сити холле", который произошёл вечером 22 марта. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета Российской Федерации.
"Следователи работают с потерпевшими, получая от них показания об обстоятельствах преступления. На данный момент следствию удалось установить личности 134 погибших в результате теракта. По другим, пока не установленным погибшим проводятся генетические экспертизы", — рассказали в ведомстве.
22 марта террористы ворвались в "Крокус сити холл" и открыли огонь по посетителям концерта рок-группы "Пикник", после чего подожгли здание. По последним данным, трагедия унесла жизни 144 человек, пострадавшими числятся более 550 посетителей "Крокуса". По делу о теракте были сразу задержаны 11 человек, в том числе четверо исполнителей, пытавшихся сбежать на Украину.
Life.ru