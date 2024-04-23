Священник объяснил, в каких случаях нельзя размещать дома фото умерших

Многие люди, размещая дома фото умерших родственников, продолжают по ним горевать или казнят себя, что не сумели уберечь. В таких случаях памятные снимки лучше убрать, считает священник Владимир Головин.

"Поместив на стену фото, они продолжают рыдать, впадают в уныние, а это ещё хуже. Во-первых, они лишаются рассудка, утрачивают силы, уничтожают душу, не живут нормальной жизнью. Во-вторых, чем они могут помочь умершему?" — цитирует его слова дзен-канал "Святые места".

Однако если вы хотите повесить фото ушедших родных дома в знак памяти, а также чтобы чаще вспоминать этих людей в молитвах, то такой поступок Церковь допускает. Но не нужно делать культ из этих снимков.

"Если эта цель добрая, молитвенная, нет на душе тяжести, печали, то можно", — говорит священник.

А вот одежду умершего можно носить, если окропить её святой водой.