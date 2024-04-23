Священник объяснил, в каких случаях нельзя размещать дома фото умерших
Священник Головин считает, что размещать фото умерших людей дома не стоит
Многие люди, размещая дома фото умерших родственников, продолжают по ним горевать или казнят себя, что не сумели уберечь. В таких случаях памятные снимки лучше убрать, считает священник Владимир Головин.
"Поместив на стену фото, они продолжают рыдать, впадают в уныние, а это ещё хуже. Во-первых, они лишаются рассудка, утрачивают силы, уничтожают душу, не живут нормальной жизнью. Во-вторых, чем они могут помочь умершему?" — цитирует его слова дзен-канал "Святые места".
Однако если вы хотите повесить фото ушедших родных дома в знак памяти, а также чтобы чаще вспоминать этих людей в молитвах, то такой поступок Церковь допускает. Но не нужно делать культ из этих снимков.
"Если эта цель добрая, молитвенная, нет на душе тяжести, печали, то можно", — говорит священник.
А вот одежду умершего можно носить, если окропить её святой водой.
А ранее Life.ru рассказывал, в какие дни Церковь и древние поверья запрещают ходить на кладбища. Так, среди православных не принято ходить на кладбища на Пасху и Троицу. Часть священников отмечают, что само содержание праздников противоречит настроению, с которым поминают усопших. Однако, если пойти на кладбище в эти дни, ничего страшного не случится. Те же, кто не хочет нарушать традицию, могут помянуть усопших в особые дни — Родительские субботы.