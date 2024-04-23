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23 апреля, 10:44

Армия России удвоит число "Панцирей"

Шойгу заявил, что поставки ЗРПК "Панцирь" в армию будут увеличены вдвое

Система ПВО "Панцирь". Обложка © ТАСС / Николай Гынгазов

Система ПВО "Панцирь". Обложка © ТАСС / Николай Гынгазов

Министр обороны России Сергей Шойгу поручил в два раза увеличить поставки в армию зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь", которые показали хорошую результативность в условиях боевых действий. Эти ЗРПК эффективны почти против всех типов целей — крылатых и баллистических ракет, самолётов, вертолётов, снарядов РСЗО, в том числе HIMARS.

"Хорошо зарекомендовали себя зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь". В этом году нарастим их поставки почти в два раза", — пообещал он на заседании коллегии Минобороны РФ.

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Ранее расчёт российского зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь" ликвидировал 12 воздушных целей ВСУ в Запорожье. В связи с подобными показателями ЗРПК "Панцирь" является востребованным типом вооружения во многих других странах. А президент России Владимир Путин заявил, что "Панцири" на мировом рынке пользуются огромным спросом, разлетаясь у иностранных покупателей "как горячие пирожки".

Владимир Озеров
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