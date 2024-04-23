Армия России удвоит число "Панцирей"

Министр обороны России Сергей Шойгу поручил в два раза увеличить поставки в армию зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь", которые показали хорошую результативность в условиях боевых действий. Эти ЗРПК эффективны почти против всех типов целей — крылатых и баллистических ракет, самолётов, вертолётов, снарядов РСЗО, в том числе HIMARS.