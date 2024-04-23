Продюсер раскрыл, какие изменения ожидаются после возвращения МакSим на сцену

Российская певица МакSим (Марина Абросимова) может снизить стоимость своих выступлений на 200 тысяч рублей, вернувшись на сцену после творческого отпуска. Такое предположение сделал продюсер Сергей Дворцов.

Он уверен, что публика до сих обожает артистку и очень ждёт выступлений. При этом помимо фанатов её также поддерживают и представители российской музыкальной индустрии. Поэтому возвращение певицы, по его мнению, будет фееричным: ожидаются гастроли по всей стране и серия концертов.

"Я надеюсь, она выдержит все эти моменты. Гонорары, думаю, останутся прежними. Возможно, она пойдёт на уступки и скинет 100, 200, 300 тысяч. Не более. Публика её очень ждёт и любит, несмотря на все ситуации. Марину все поддерживают: наши коллеги и я в том числе. Я её очень люблю и уважаю. Она и артистка, и человек замечательный, безумно талантливый", — рассказал Дворцов в беседе с порталом "Страсти".

По его словам, сейчас певица проводит активную подготовку своего возращения на сцену и, в частности, занята заменой команды. Увольнение её директора Павла Назарова не осталось незамеченным. Как подчеркнул продюсер, именно он и был виновником многих проблем исполнительницы и даже спаивал её.