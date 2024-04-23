В Москве тренер-тиран заставил непослушного школьника отжиматься "до крови"

Тренер по прыжкам на батуте заставил ребёнка отжиматься целый час — в наказание за плохое поведение. По данным Mash, 10-летнего школьника госпитализировали в одну из московских больниц с разрывом мелких кровеносных сосудов.

Во время занятий школьник якобы хулиганил и не слушался, за что и получил оригинальный "штраф": бесконечное количество отжиманий. В какой-то момент ребёнок пожаловался тренеру на боль, жжение и покалывание в груди, но тот настоял на продолжении экзекуции.

На следующий день родители отвезли мальчика в травмпункт — дома ему стало совсем плохо. Врачи зафиксировали у ребёнка перенапряжение мышц грудного отдела позвоночника и множественные кровоизлияния и разрывы мелких сосудов. Медики передали телефонограмму в полицию, а родители написали заявление.