Власти Волгограда отменили праздничные мероприятия на 1 и 9 Мая
В Волгограде отменили акцию "Свет Великой Победы" и шествие "Бессмертного полка"
Мамаев курган в Волгограде. Обложка © Shutterstock / FOTODOM
Власти Волгограда приняли решение отменить праздничные мероприятия на 1 и 9 Мая. Акция "Свет Великой Победы" на Мамаевом кургане также отменена, но проведение парада в День Победы остаётся в силе. Об этом сообщила пресс-служба Администрации Волгоградской области.
"В Волгоградской области отменяются первомайская демонстрация, шествие "Бессмертного полка", акция "Свет Великой Победы", праздничные концерты на набережной, а также салюты, фейерверки и ряд других мероприятий", — говорится в официальном аккаунте региональной администрации.
Однако есть и исключение — парад ко Дню Победы власти решили не отменять. Как обычно, он пройдёт в городе-герое на площади Павших Борцов. Как уточнили в администрации, решение об отмене торжеств принято по итогам заседания оперштаба, оно связано с оперативной обстановкой в области.
Напомним, что ранее появлялись новости об отмене парада и праздничного салюта на 9 Мая в Крыму, Саратовской, Белгородской, Псковской, Рязанской, Брянской и Курской областях. Решение принято по соображениям безопасности. Кроме того, в России также было отменено традиционное шествие "Бессмертного полка", однако акция может пройти в онлайн-формате.