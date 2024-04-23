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23 апреля, 15:31

Власти Волгограда отменили праздничные мероприятия на 1 и 9 Мая

В Волгограде отменили акцию "Свет Великой Победы" и шествие "Бессмертного полка"

Мамаев курган в Волгограде. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Мамаев курган в Волгограде. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Власти Волгограда приняли решение отменить праздничные мероприятия на 1 и 9 Мая. Акция "Свет Великой Победы" на Мамаевом кургане также отменена, но проведение парада в День Победы остаётся в силе. Об этом сообщила пресс-служба Администрации Волгоградской области.

"В Волгоградской области отменяются первомайская демонстрация, шествие "Бессмертного полка", акция "Свет Великой Победы", праздничные концерты на набережной, а также салюты, фейерверки и ряд других мероприятий", — говорится в официальном аккаунте региональной администрации.

Однако есть и исключение — парад ко Дню Победы власти решили не отменять. Как обычно, он пройдёт в городе-герое на площади Павших Борцов. Как уточнили в администрации, решение об отмене торжеств принято по итогам заседания оперштаба, оно связано с оперативной обстановкой в области.

Брянская область стала ещё одним регионом, отменившим салют и парад 9 Мая
Брянская область стала ещё одним регионом, отменившим салют и парад 9 Мая

Напомним, что ранее появлялись новости об отмене парада и праздничного салюта на 9 Мая в Крыму, Саратовской, Белгородской, Псковской, Рязанской, Брянской и Курской областях. Решение принято по соображениям безопасности. Кроме того, в России также было отменено традиционное шествие "Бессмертного полка", однако акция может пройти в онлайн-формате.

Владимир Озеров
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