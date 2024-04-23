Власти Волгограда отменили праздничные мероприятия на 1 и 9 Мая

Власти Волгограда приняли решение отменить праздничные мероприятия на 1 и 9 Мая. Акция "Свет Великой Победы" на Мамаевом кургане также отменена, но проведение парада в День Победы остаётся в силе. Об этом сообщила пресс-служба Администрации Волгоградской области.

"В Волгоградской области отменяются первомайская демонстрация, шествие "Бессмертного полка", акция "Свет Великой Победы", праздничные концерты на набережной, а также салюты, фейерверки и ряд других мероприятий", — говорится в официальном аккаунте региональной администрации.