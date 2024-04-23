Отражают время года: Эти названия месяцев были у славян, и звучат они лучше латинских
Немногие из современных россиян знают, как раньше звучали названия привычных месяцев в году. Марта, ноября и августа не было и в помине. Так как наши славянские предки именовали месяцы в году?
Старославянский календарь: почему названия месяцев наших предков были лучше, чем латинские? Обложка © VK / Живописец Всеволод Иванов
У славян был свой собственный особый календарь. Он основывался на шестнадцатеричной системе счисления и состоял из 16 чертогов, которые Солнце проходит за 180 кругов жизни, равных суткам Сварога. Круг жизни содержит 144 лета, а месяц — 41 или 40 дней (в зависимости от чётности). День состоит из 16 часов, час — из 144 частей, часть — из 1296 долей, доля — из 72 мгновений, мгновение — из 760 мигов, миг — из 160 сигов.
Потом наши предки упразднили этот календарь, в нём было всего девять месяцев, потому как количество дней в среднем всё ещё оставалось 40–41.
Какой календарь был на Руси, как назывались месяцы. Фото © VK / Живописец Всеволод Иванов
Главное отличие славянских названий состояло в том, что определения временным отрезкам в году давали в зависимости от характерных особенностей сезона. То есть наши предки называли месяцы в зависимости от природных явлений, которые в них происходили. Звучали они так:
- январь — просинец, потому что начинало после зимы виднеться синее небо;
- февраль — сечень. В это время славяне начинали заниматься работой по дереву;
- март — сухий. Таял снег, и становилось теплее;
- апрель — берёзозол, березень, цветень. Природа зацветала, и окончательно считалось, что зима кончилась;
- май — травень. Из названия ясно, что в это время очень активно росла трава;
- июнь — изок. Период появления кузнечиков и прочих насекомых;
- июль — червень/липень. Цвела липа, в почве активно копошились черви;
- август — зарев/серпень. В этом месяце были самые красивые закаты, а крестьяне занимались сбором урожая серпами;
- сентябрь — рюин. Начинался брачный сезон оленей, которые издавали похожий вой;
- октябрь — листопад. Тоже говорящее и вполне очевидное название — активно падали листья с деревьев;
- ноябрь — грудень. Природа активно готовилась к приближению зимы, земля уже была твёрдой и замёрзшей;
- декабрь — студен или студень. Название самого холодного — студёного —месяца.
Месяцы стали называться латинскими наименованиями только после принятия христианства на Руси (Крещение было в 988 году). Постепенно, где-то в XI–XII веках, наши предки стали на постоянной основе использовать латинские наименования. Именно тогда и появилось всё привычное нам. Поспособствовали этому и знаменитые отцы азбуки Кирилл и Мефодий. Святые переводили религиозные тексты на славянский язык, придумали общий алфавит и укрепили латинское название месяцев.
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