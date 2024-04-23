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23 апреля, 16:30

Отражают время года: Эти названия месяцев были у славян, и звучат они лучше латинских

Немногие из современных россиян знают, как раньше звучали названия привычных месяцев в году. Марта, ноября и августа не было и в помине. Так как наши славянские предки именовали месяцы в году?

Старославянский календарь: почему названия месяцев наших предков были лучше, чем латинские? Обложка © VK / Живописец Всеволод Иванов

Старославянский календарь: почему названия месяцев наших предков были лучше, чем латинские? Обложка © VK / Живописец Всеволод Иванов

У славян был свой собственный особый календарь. Он основывался на шестнадцатеричной системе счисления и состоял из 16 чертогов, которые Солнце проходит за 180 кругов жизни, равных суткам Сварога. Круг жизни содержит 144 лета, а месяц — 41 или 40 дней (в зависимости от чётности). День состоит из 16 часов, час — из 144 частей, часть — из 1296 долей, доля — из 72 мгновений, мгновение — из 760 мигов, миг — из 160 сигов.

Потом наши предки упразднили этот календарь, в нём было всего девять месяцев, потому как количество дней в среднем всё ещё оставалось 40–41.

Какой календарь был на Руси, как назывались месяцы. Фото © VK / Живописец Всеволод Иванов

Какой календарь был на Руси, как назывались месяцы. Фото © VK / Живописец Всеволод Иванов

Главное отличие славянских названий состояло в том, что определения временным отрезкам в году давали в зависимости от характерных особенностей сезона. То есть наши предки называли месяцы в зависимости от природных явлений, которые в них происходили. Звучали они так:

  • январь — просинец, потому что начинало после зимы виднеться синее небо;
  • февраль — сечень. В это время славяне начинали заниматься работой по дереву;
  • март — сухий. Таял снег, и становилось теплее;
  • апрель — берёзозол, березень, цветень. Природа зацветала, и окончательно считалось, что зима кончилась;
  • май — травень. Из названия ясно, что в это время очень активно росла трава;
  • июнь — изок. Период появления кузнечиков и прочих насекомых;
  • июль — червень/липень. Цвела липа, в почве активно копошились черви;
  • август — зарев/серпень. В этом месяце были самые красивые закаты, а крестьяне занимались сбором урожая серпами;
  • сентябрь — рюин. Начинался брачный сезон оленей, которые издавали похожий вой;
  • октябрь — листопад. Тоже говорящее и вполне очевидное название — активно падали листья с деревьев;
  • ноябрь — грудень. Природа активно готовилась к приближению зимы, земля уже была твёрдой и замёрзшей;
  • декабрь — студен или студень. Название самого холодного — студёного —месяца.

Месяцы стали называться латинскими наименованиями только после принятия христианства на Руси (Крещение было в 988 году). Постепенно, где-то в XI–XII веках, наши предки стали на постоянной основе использовать латинские наименования. Именно тогда и появилось всё привычное нам. Поспособствовали этому и знаменитые отцы азбуки Кирилл и Мефодий. Святые переводили религиозные тексты на славянский язык, придумали общий алфавит и укрепили латинское название месяцев.

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