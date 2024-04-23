Отражают время года: Эти названия месяцев были у славян, и звучат они лучше латинских

У славян был свой собственный особый календарь. Он основывался на шестнадцатеричной системе счисления и состоял из 16 чертогов, которые Солнце проходит за 180 кругов жизни, равных суткам Сварога. Круг жизни содержит 144 лета, а месяц — 41 или 40 дней (в зависимости от чётности). День состоит из 16 часов, час — из 144 частей, часть — из 1296 долей, доля — из 72 мгновений, мгновение — из 760 мигов, миг — из 160 сигов.

Потом наши предки упразднили этот календарь, в нём было всего девять месяцев, потому как количество дней в среднем всё ещё оставалось 40–41.

Какой календарь был на Руси, как назывались месяцы. Фото © VK / Живописец Всеволод Иванов

Главное отличие славянских названий состояло в том, что определения временным отрезкам в году давали в зависимости от характерных особенностей сезона. То есть наши предки называли месяцы в зависимости от природных явлений, которые в них происходили. Звучали они так: январь — просинец, потому что начинало после зимы виднеться синее небо;

февраль — сечень. В это время славяне начинали заниматься работой по дереву;

март — сухий. Таял снег, и становилось теплее;

апрель — берёзозол, березень, цветень. Природа зацветала, и окончательно считалось, что зима кончилась;

май — травень. Из названия ясно, что в это время очень активно росла трава;

июнь — изок. Период появления кузнечиков и прочих насекомых;

июль — червень/липень. Цвела липа, в почве активно копошились черви;

август — зарев/серпень. В этом месяце были самые красивые закаты, а крестьяне занимались сбором урожая серпами;

сентябрь — рюин. Начинался брачный сезон оленей, которые издавали похожий вой;

октябрь — листопад. Тоже говорящее и вполне очевидное название — активно падали листья с деревьев;

ноябрь — грудень. Природа активно готовилась к приближению зимы, земля уже была твёрдой и замёрзшей;

декабрь — студен или студень. Название самого холодного — студёного —месяца.