Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 апреля, 15:36

56 участников проекта "Развивайся в профессии" из новых регионов посетили киноконцерн "Мосфильм"

Масштабный образовательный проект "Развивайся в профессии" направлен на выявление перспективных представителей творческих профессий среди молодёжи новых регионов: Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей и их обучение с участием ведущих экспертов и педагогов сферы креативных индустрий, повышение профессионального уровня.

56 участников проекта-представителей новых регионов посетили киноконцерн "Мосфильм" в Москве.

  • Фото © Минкультуры России
    Фото © Минкультуры России
  • Фото © Минкультуры России
    Фото © Минкультуры России
  • Фото © Минкультуры России
    Фото © Минкультуры России

Фото © Минкультуры России

1 / 3

Для гостей провели обширную экскурсию по производственному комплексу «Тонстудия», Дому костюма и реквизита, Комплексу операторской техники. Участников проекта познакомили с работой музыкальных студий, студий перезаписи Dolby, речевых и шумовых ателье. В Доме костюма и реквизита можно было увидеть обширные фонды киностудии, посетить парк ретроавтомобилей.  Участники узнали о специфике работы инженеров кинопроизводства, кинооператоров, звукорежиссеров.

Госфильмофонд и Донецкий колледж культуры и искусств договорились о сотрудничестве
Госфильмофонд и Донецкий колледж культуры и искусств договорились о сотрудничестве

Проект осуществляется с использованием образовательных программ Открытого чемпионата и Академии «АртМастерс» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Нацпроект "Культура" помог обновить материальную базу учреждений культуры ДНР
Нацпроект "Культура" помог обновить материальную базу учреждений культуры ДНР

А ранее Life.ru рассказывал, как учащиеся Луганской академии культуры и искусств имени М. Матусовского проходят практику в главном киноархиве страны — Госфильмофонде. Они знакомятся с работой отдела цифровой реставрации, бумажного архива, библиотеки аналитического департамента.

Обложка ©

Минкультуры России

Алексей Берковиц
  • Новости
  • мосфильм
  • Культура
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров