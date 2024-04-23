56 участников проекта "Развивайся в профессии" из новых регионов посетили киноконцерн "Мосфильм"

Масштабный образовательный проект "Развивайся в профессии" направлен на выявление перспективных представителей творческих профессий среди молодёжи новых регионов: Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей и их обучение с участием ведущих экспертов и педагогов сферы креативных индустрий, повышение профессионального уровня.

56 участников проекта-представителей новых регионов посетили киноконцерн "Мосфильм" в Москве.







Для гостей провели обширную экскурсию по производственному комплексу «Тонстудия», Дому костюма и реквизита, Комплексу операторской техники. Участников проекта познакомили с работой музыкальных студий, студий перезаписи Dolby, речевых и шумовых ателье. В Доме костюма и реквизита можно было увидеть обширные фонды киностудии, посетить парк ретроавтомобилей. Участники узнали о специфике работы инженеров кинопроизводства, кинооператоров, звукорежиссеров.

Проект осуществляется с использованием образовательных программ Открытого чемпионата и Академии «АртМастерс» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.