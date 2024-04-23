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23 апреля, 17:43

Лавров и представитель президента Бразилии провели переговоры в Москве

Лавров и спецпредставитель президента Бразилии обсудили украинский вопрос

Лавров и спецпредставитель президента Бразилии. Обложка © МИД РФ

Лавров и спецпредставитель президента Бразилии. Обложка © МИД РФ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и спецпредставитель президента Бразилии по международным вопросам Селсу Аморим обсудили кризис на Украине на встрече в Москве. Об этом сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства РФ.

"В ходе беседы, прошедшей в дружественной атмосфере, присущей российско-бразильским отношениям стратегического партнёрства, проведён заинтересованный и доверительный обмен мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня, включая тематику взаимодействия в ООН и БРИКС. Особое внимание уделено проблематике украинского кризиса", — указали в МИД.

В российском министерстве также отметили, что политики в ходе встречи в том числе затронули тему взаимодействия стран в организациях ООН и БРИКС.

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Ранее Life.ru писал, что президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил о готовности лично пригласить на саммит G20 в 2024 году российского коллегу Владимира Путина, несмотря на ордер Международного уголовного суда (МУС). По мнению представителей страны, без участия российского лидера встреча "Двадцатки" будет неполноценной.

Александра Мышляева
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