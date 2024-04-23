В США признали печальное положение дел Киева на фронте

Ситуация на Украине складывается не в пользу Киева. Такое заявление сделал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби в самолёте, который летел из Вашингтона во Флориду.

"Это не развивается в пользу украинцев в Донбассе. Разумеется, и в остальных районах страны", — сказал он в беседе с журналистами.

На Украине положение дел также осознают. Глава военной разведки Кирилл Буданов* заявлял, что украинскую армию с мая 2024 года ждёт "трудная ситуация". По его словам, дела станут совсем плохи, когда Россия решится на крупное наступление в Донбассе. Тем временем с начала спецоперации ВСУ потеряли почти полмиллиона военных.