Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 апреля, 18:17

В США признали печальное положение дел Киева на фронте

Белый дом: Ситуация на Украине складывается не в пользу Киева

Ситуация на Украине складывается не в пользу Киева. Такое заявление сделал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби в самолёте, который летел из Вашингтона во Флориду.

"Это не развивается в пользу украинцев в Донбассе. Разумеется, и в остальных районах страны", — сказал он в беседе с журналистами.

"Шокирующее количество": В США признали превосходство российского ВПК над западным
"Шокирующее количество": В США признали превосходство российского ВПК над западным

На Украине положение дел также осознают. Глава военной разведки Кирилл Буданов* заявлял, что украинскую армию с мая 2024 года ждёт "трудная ситуация". По его словам, дела станут совсем плохи, когда Россия решится на крупное наступление в Донбассе. Тем временем с начала спецоперации ВСУ потеряли почти полмиллиона военных.

* Внесён в РФ в список террористов и экстремистов.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Александра Мышляева
  • Новости
  • США
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров