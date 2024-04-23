Иванов подозревается в получении взятки не менее ₽1 млн, ему грозит до 15 лет колонии

В настоящее время с задержанным по делу о взятке заместителем министра обороны РФ Тимуром Ивановым проводятся следственные действия. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"Проводятся соответствующие следственные действия", — говорится в телеграм-канале ведомства.

Как уже сообщал Life.ru, Иванов был задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) — более 1 миллиона рублей. Максимальное наказание по инкриминируемой ему статье предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Известно, что чиновник занимал пост замглавы Минобороны с 2016 года. Он отвечал в ведомстве за организацию управления имуществом, расквартирования войск, а также за жилищное и медицинское обеспечение ВС РФ. До этого он три года значился гендиректором "Оборонстроя", также был зампредом Правительства Подмосковья, работал на предприятиях российского топливно-энергетического комплекса.