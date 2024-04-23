Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 апреля, 19:04

Иванов подозревается в получении взятки не менее ₽1 млн, ему грозит до 15 лет колонии

СК проводит следственные действия с задержанным замминистра Минобороны Ивановым

Замминистра обороны Тимур Иванов. Фото © Министерство обороны Российской Федерации

Замминистра обороны Тимур Иванов. Фото © Министерство обороны Российской Федерации

В настоящее время с задержанным по делу о взятке заместителем министра обороны РФ Тимуром Ивановым проводятся следственные действия. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"Проводятся соответствующие следственные действия", — говорится в телеграм-канале ведомства.

Как уже сообщал Life.ru, Иванов был задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) — более 1 миллиона рублей. Максимальное наказание по инкриминируемой ему статье предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Известно, что чиновник занимал пост замглавы Минобороны с 2016 года. Он отвечал в ведомстве за организацию управления имуществом, расквартирования войск, а также за жилищное и медицинское обеспечение ВС РФ. До этого он три года значился гендиректором "Оборонстроя", также был зампредом Правительства Подмосковья, работал на предприятиях российского топливно-энергетического комплекса.

Как заявлял представитель Кремля Дмитрий Песков, президенту Владимиру Путину уже доложили о задержании чиновника. Также об этом заранее был проинформирован глава ведомства Сергей Шойгу.

Глава строительного департамента Самары попался на взятке в 6 млн
Глава строительного департамента Самары попался на взятке в 6 млн
Николь Вербер
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • Коррупция
  • Происшествия
  • Криминал
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров