В Ереване идёт факельное шествие в преддверии Дня памяти жертв геноцида

Мероприятие, организованное, как обычно, оппозиционной партией "Дашнакцутюн", стартовало с площади Республики, пишет РИА "Новости". Перед этим были сожжены турецкий и азербайджанский флаги. Шествие закончится у мемориала памяти жертв геноцида "Цицернакаберд", у Вечного огня участники проведут всю ночь.

Напомним, геноцид армян в Османской империи в 1915 году признали США и большинство стран Евразии, в том числе Россия. Турция факт геноцида отрицает. Ереван и Анкара неоднократно предпринимали попытки наладить отношения. В феврале 2022 года между странами возобновилось прямое авиасообщение, они также договорились открыть границу для перемещения граждан из третьих стран. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вчера, 23 апреля, заявил, что премьер-министр Армении Никол Пашинян начал понимать, что в кавказском регионе устанавливается "новый порядок", и в последнее время воздерживается от использования слова "геноцид", заменив его термином "большая катастрофа".