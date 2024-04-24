Задержанный за взятку замминистра обороны давно был на прицеле оперативников

Замминистра обороны Тимур Иванов, подозреваемый в получении взятки, был задержан в результате длительной оперативной разработки. Об этом ТАСС информировали в правоохранительных органах.

"Скажем так, в оперативную разработку он попал не вчера, не позавчера и даже не месяц назад", — сообщил собеседник агентства, добавив, что материалы основаны на показаниях свидетелей и результатах оперативных действий.

К оперативному сопровождению уголовного дела причастна военная контрразведка ФСБ. С подозреваемым сейчас проводятся следственные мероприятия.