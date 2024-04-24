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24 апреля, 00:23
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Задержанный за взятку замминистра обороны давно был на прицеле оперативников

ТАСС: Замглавы Минобороны Иванов давно попал в оперативную разработку

Тимур Иванов. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылёв

Тимур Иванов. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылёв

Замминистра обороны Тимур Иванов, подозреваемый в получении взятки, был задержан в результате длительной оперативной разработки. Об этом ТАСС информировали в правоохранительных органах.

"Скажем так, в оперативную разработку он попал не вчера, не позавчера и даже не месяц назад", — сообщил собеседник агентства, добавив, что материалы основаны на показаниях свидетелей и результатах оперативных действий.

К оперативному сопровождению уголовного дела причастна военная контрразведка ФСБ. С подозреваемым сейчас проводятся следственные мероприятия.

Генерал из списка "Форбс": Что известно о задержанном за взятку замминистра обороны Иванове
Генерал из списка "Форбс": Что известно о задержанном за взятку замминистра обороны Иванове

Напомним, Иванов был задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) — более одного миллиона рублей. Максимальное наказание по инкриминируемой ему статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президенту РФ Владимиру Путину уже доложили о задержании чиновника. Также об этом заранее был проинформирован глава ведомства Сергей Шойгу.

Лариса Сафронова
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