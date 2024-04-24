Шедевры на зиму и лето: Сомелье поведала о пяти исконно русских напитках

Чай на Руси заваривали на дикорастущих травах: мяте, зверобое, иван-чае, крапиве. Китайский чай в массовое потребление вошёл только при правлении Екатерины II. Об исконно русских напитках, ныне приобретающих всё большую популярность, "Царьград" побеседовал с сомелье, экспертом в области ретейла Анной Трифоновой.

"Древнейший русский напиток происходит от слова "морса" (вода с мёдом). Для его приготовления чаще всего используют кислую и вяжущую ягоду: клюкву, бруснику, чернику, ежевику, вишню, красную смородину, черёмуху. Варится морс быстро, а по составу витаминов и микроэлементов ему, пожалуй, нет равных", — рассказала специалист.

Узвар, по её словам, на Руси считался зимним напитком: его готовили на Рождество и Крещение. Для этого сухие ягоды и вяленые фрукты запаривали кипятком, к ним добавляли пряности и коренья. По сравнению с компотом узвар более насыщенный и плотный.

Квас, напротив, популярен в летнее время. Его пьют взрослые и дети, берут с собой на пикник и используют дома при приготовлении окрошки. Напиток продаётся в бутилированном виде во всех российских регионах, а профессия квасника стала весьма востребованной.

"Ячневый, яблочный, грушевый, рябиновый, белый, с мятой или хреном — не хватит и недели перечислять разнообразие этого яства! В старину приготовление этого напитка было недорогим, поэтому он производился в каждом подворье", — отметила сомелье.

Что касается сбитня — он появился на Руси в 1128 году. Специалист поделилась 896-летним рецептом этого душистого и согревающего напитка.

"Воду и мёд взбивают, перемешивают, добавляя шалфей, имбирь, лавровый лист, корицу, кардамон, гвоздику, кипятят 20 минут. Знатоки варят сбитень на прошлогоднем засахаренном мёде, а ароматный и свежий мёд кладут в кастрюлю только за пять минут до приготовления", — рассказала Трифонова, призвав всех дегустировать старинные русские напитки.