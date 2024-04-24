Посол раскрыл корыстную тактику США по обогащению на украинском конфликте

Соединённые Штаты усиливают санкционное давление на Россию в сфере энергетики с единственной целью — убрать конкурента на мировом рынке и занять доминирующую позицию. Так обещания американских чиновников и далее вводить ограничения прокомментировал посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Дипломат счёт мифическими устремления США к урегулированию украинского конфликта путём наложения рестрикций. На самом же деле такая политика продиктована желанием обогатиться на геополитическом кризисе. Параллельно американские власти лицемерно призывают союзников отказываться от ископаемого топлива, но сами лишь наращивают объёмы добычи, напомнил посол.