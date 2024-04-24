Посол раскрыл корыстную тактику США по обогащению на украинском конфликте
Посол Антонов: США вводят энергосанкции против РФ ради доминирования на рынках
Соединённые Штаты усиливают санкционное давление на Россию в сфере энергетики с единственной целью — убрать конкурента на мировом рынке и занять доминирующую позицию. Так обещания американских чиновников и далее вводить ограничения прокомментировал посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.
Дипломат счёт мифическими устремления США к урегулированию украинского конфликта путём наложения рестрикций. На самом же деле такая политика продиктована желанием обогатиться на геополитическом кризисе. Параллельно американские власти лицемерно призывают союзников отказываться от ископаемого топлива, но сами лишь наращивают объёмы добычи, напомнил посол.
"Налицо тривиальный сценарий: если американцы не могут выстоять в честном экономическом соперничестве, в ход идут санкции", — резюмировал Антонов.
Ранее в Белом доме признались, что США хотят санкциями задушить российский проект по производству сжиженного природного газа "Арктик СПГ-2". Однако такой сценарий маловероятен, так как экономика РФ уже доказала свою устойчивость к ограничениям.
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