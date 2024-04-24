Бизнесмен из Башкирии назвал провокатором избитого до сотрясения подростка и оказался в СИЗО
Суд в Башкирии арестовал избившего подростков бизнесмена Габдуллина и его друга
Бизнесмен Рауф Габдуллин, избивший подростков в селе Иглино в Башкортостане, помещён под арест. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского СК РФ. Отвечая на вопрос корреспондента SHOT, он заявил что готов принести 17-летнему Егору извинения за случившееся при личной встрече. Молодой человек находится в больнице с сотрясением мозга и многочисленными травмами.
Предпринимателя Рауфа Габдуллина арестовали в Башкирии. Видео © Telegram / SHOT
Своей вины в произошедшем предприниматель не признаёт и утверждает, что инициаторами конфликта были именно подростки. Фигурант рассказал, что не скрывался от полиции и явился в отделение сам в сопровождении адвоката. Также он просил суд избрать ему домашний арест в качестве меры пресечения, а ещё обещал никого не запугивать. Он будет содержаться в СИЗО до 22 июня. Аналогичная мера избрана в отношении его 42-летнего друга, который также принимал участие в конфликте.
В Башкирии арестован второй фигурант уголовного дела об избиении — 42-летний друг Рауфа Габдуллина. Видео © Telegram / sledcom02
Напомним, вечером 20 апреля Габдуллин с сыном и другом избил группу подростков в селе Иглино. По его собственным словам, он разгневался и вышел из себя после того, как парни якобы его выматерили. Одного из молодых людей решили "проучить", сбросив в овраг, а второму выбили зубы и нанесли удары по голове, которые и вызвали сотрясения. Родные пострадавших ребят получают угрозы физической расправы от представителей предпринимателя. Сам бизнесмен, его сын и друг были задержаны только после огласки – 23 апреля.
Telegram / sledkom02