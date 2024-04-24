В СПЧ начнут контроль за предстоящими избирательными кампаниями уже в июне

С начала июня временная рабочая группа, созданная Советом при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) начнёт мониторить избирательные кампании, проходящие в рамках Единого дня голосования 8 сентября. Об этом заявил ответственный секретарь СПЧ, глава рабочей группы Александр Точёнов.

"Мониторинговая рабочая группа уже второй год подряд начинает свою работу не в дни голосования, а с момента назначения выборов, в итоге охватывая контролем все этапы избирательных кампаний, начиная с их старта", — сказал Точёнов.

Согласно ФЗ-67, решение о назначении выборов глав регионов и выборов в органы государственной власти субъектов России должно быть принято не ранее, чем за 100 дней до дня голосования, добавил глава рабочей группы. Поэтому, по его словам, МРГ (Мониторинговая рабочая группа по выборам) начнёт работать с начала июня. Точёнов отметил, что планируется лично мониторить ЕДГ в нескольких регионах, как и в дни прошедших выборов президента России.

"По итогам президентской кампании мы передали ряд предложений о том, что можно было бы улучшить в избирательном процессе, в Ассоциацию НОМ, которую возглавляет наш коллега, член мониторинговой рабочей группы Александр Брод. Предложения Совета по правам человека были учтены в докладе НОМ о выводах общественного наблюдения", — подчеркнул секретарь.

После завершения ЕДГ ожидается представление обобщённых выводов по электоральному циклу 2024 года, включая президентскую кампанию и ЕДГ, в едином докладе, заключил Точёнов.