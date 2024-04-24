13-летний мальчик умер на волейбольной тренировке в Новосибирской области

В городе Татарске Новосибирской области во время тренировки по волейболу умер 13-летний мальчик. Он внезапно почувствовал себя плохо и упал на пол, перепугав всех вокруг, пишет kp.ru .

"У детей шло занятие, когда этому мальчику внезапно стало плохо. Он упал, у него начались судороги. Ребёнка пытался реанимировать тренер, но школьник не приходил в себя", — рассказали местные жители.

Охрана вызвала бригаду скорой помощи, медики успели доехать до школы за шесть минут и сразу забрали мальчика. Когда его привезли в реанимационное отделение больницы, он был ещё жив. Врачи сделали всё возможное, но не смогли ему помочь — подросток скончался у них на руках. Причина смерти — остановка сердца, сейчас устанавливается, чем она была вызвана.