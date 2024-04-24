Южная группировка ВС РФ отразила семь контратак, уничтожив почти 500 солдат ВСУ

За минувшие сутки ВСУ потеряли почти 500 военнослужащих в зоне ответственности Южной группировки войск ВС РФ. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

"Подразделения Южной группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли огневое поражение живой силе и технике 24-й, 30-й и 53-й механизированных, 56-й мотопехотной, 5-й штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Зализнянское, Орехово-Василевка, Богдановка, Красное и Курдюмовка ДНР", — говорится в сообщении МО.

Кроме того, в районах населённых пунктов Часов Яр, Георгиевка и Красногоровка ДНР российским военным удалось отразить семь контратак штурмовых групп 41-й механизированной и 46-й аэромобильной бригад вражеской армии. За сутки противник лишился до 470 бойцов, боевой машины и девяти автомобилей.