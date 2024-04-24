Южная группировка ВС РФ отразила семь контратак, уничтожив почти 500 солдат ВСУ
За минувшие сутки ВСУ потеряли почти 500 военнослужащих в зоне ответственности Южной группировки войск ВС РФ. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
"Подразделения Южной группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли огневое поражение живой силе и технике 24-й, 30-й и 53-й механизированных, 56-й мотопехотной, 5-й штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Зализнянское, Орехово-Василевка, Богдановка, Красное и Курдюмовка ДНР", — говорится в сообщении МО.
Кроме того, в районах населённых пунктов Часов Яр, Георгиевка и Красногоровка ДНР российским военным удалось отразить семь контратак штурмовых групп 41-й механизированной и 46-й аэромобильной бригад вражеской армии. За сутки противник лишился до 470 бойцов, боевой машины и девяти автомобилей.
В пресс-службе ведомства отметили, что в ходе боёв Российская армия уничтожила две 155-мм гаубицы М777 и 105-мм, американскую М119, две 152-мм гаубицы "Мста-Б", 152-мм орудие Д-20, 122-мм самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", а также боевую машину РСЗО БМ-21 "Град". ВС РФ также смогли уничтожить три полевых склада со снарядами, а также две станции радиоэлектронной борьбы "Нота".
Ранее Life.ru писал, что в зоне ответственности Южной группировки российских войск за предыдущие сутки украинская армия потеряла до 500 солдат и три танка. Также российские военные улучшили тактическое положение по переднему краю. Тем временем общие потери ВСУ с начала спецоперации составили почти полмиллиона военнослужащих.
Shutterstock / FOTODOM