В ГД объяснили, может ли начальник заставить вас работать на майских праздниках

Россиян могут привлечь к работе в выходные и праздничные дни только в исключительных случаях. Об этом говорится в памятке, опубликованной пресс-службой Госдумы в преддверии майских праздников.

"Могут ли заставить работать в праздники? В праздники и выходные работают только в исключительных случаях. Для этого нужно распоряжение работодателя и письменное согласие работника", — сказано в публикации.

При этом в некоторых случаях согласие сотрудника не требуется. Это касается работников творческой сферы, СМИ, а также тех, у кого необходимость работы в выходные дни указана в трудовом договоре. То же относится к сотрудникам организаций, ведущих непрерывную деятельность, тех, кто трудится в ведомствах, ответственных за предотвращение катастроф или ликвидацию их последствий, а также людям, чья профессиональная деятельность обусловлена необходимостью обслуживания населения или проведения ремонтных работ.

Как напомнили в ГД, привлекать к работе в выходные и праздники людей с инвалидностью, женщин с детьми младше трёх лет, матерей и отцов, которые в одиночку занимаются воспитанием детей до 14 лет, можно только в тех случаях, когда это позволяет состояние их здоровья. При этом необходимо уведомлять эти категории граждан о праве отказаться от работы с росписью об ознакомлении.

На каждый день работы в выходной или праздник полагается либо день отдыха, либо дневная оплата минимум в двойном размере. При этом тем, кто предпочтёт выбрать другой день для отдыха, работу в выходной оплатят по обычной ставке, а день отдыха оплачиваться не будет. Каждый россиянин, который считает, что его права были нарушены, может обратиться по этому поводу в трудовую инспекцию, прокуратуру или суд, подчеркнули в Госдуме.