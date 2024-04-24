Ночью на Солнце произошли три вспышки, но о них не нужно волноваться — и вот почему
Геофизик Коломин назвал неопасными новые вспышки, зафиксированные на Солнце
На Солнце заметили 15 пятен, появлению которых предшествовала тройная вспышка. Всё это может говорить о приближении магнитной бури, однако на земной магнитосфере явление не сказалось, потому что высвобожденная звездой энергия не попала в нашу планету, сообщил замдиректора Института прикладной геофизики имени Фёдорова Вадим Коломин.
"Сегодня ночью на Солнце произошло три вспышки, в нашем представлении — слабые. Последствий этих вспышек на Земле мы не прогнозируем. В рентгеновском диапазоне к нам пришла немного повышенная радиация, поскольку это всё визуализировано, но конкретно по этим вспышкам магнитных бурь не ожидаем", — объяснил учёный в беседе с телеканалом "Звезда".
15 солнечных пятен — значительное превышение нормы, поскольку обычно на поверхности звезды видно от трёх до шести таких образований. Однако это, как и ночные вспышки, не вызывает у специалистов большой тревоги. Как пояснил эксперт, магнитная буря не образуется, если солнечный ветер не долетел до земного шара, а этого зафиксировано не было.
Ранее глава лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН предупреждал, что на Солнце могут возникнуть вспышки класса X — самого высокого из существующих. Он уточнил, что высокую концентрацию энергии заметили в южном полушарии светила, которое было обращено по направлению к земному шару. В последний раз солнечная активность достигала подобной интенсивности в конце марта.
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