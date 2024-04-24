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24 апреля, 20:56

Байден прочитал подсказку с телесуфлёра, выступая с речью в Вашингтоне

Президент США Джо Байден снова попал в неловкую ситуацию, выступая на конференции строительных профсоюзов в Вашингтоне. Читающий с телесуфлёра политик не смог отличить на экране подсказку, озвучив вслух и её.

Байден прочитал подсказку с телесуфлёра. Видео © X / RNC Research

"Представьте, что мы можем сделать дальше. Ещё четыре года. Пауза", — произнёс политик, говоря о перспективах своего переизбрания на второй срок.

Присутствующие на встрече американцы сделали вид, что не заметили ошибки. Сторонники Байдена лишь поддержали его громкими овациями.

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А недавно 81-летний американский лидер умудрился оскорбить целую страну, заявив, якобы его дядю съели каннибалы Папуа — Новой Гвинеи. В ответ власти островного государства пристыдили Байдена за сказанное.

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Кадр видео X / RNC Research

Илья Пушкарев
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