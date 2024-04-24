Байден прочитал подсказку с телесуфлёра, выступая с речью в Вашингтоне
Президент США Джо Байден снова попал в неловкую ситуацию, выступая на конференции строительных профсоюзов в Вашингтоне. Читающий с телесуфлёра политик не смог отличить на экране подсказку, озвучив вслух и её.
Байден прочитал подсказку с телесуфлёра. Видео © X / RNC Research
"Представьте, что мы можем сделать дальше. Ещё четыре года. Пауза", — произнёс политик, говоря о перспективах своего переизбрания на второй срок.
Присутствующие на встрече американцы сделали вид, что не заметили ошибки. Сторонники Байдена лишь поддержали его громкими овациями.
А недавно 81-летний американский лидер умудрился оскорбить целую страну, заявив, якобы его дядю съели каннибалы Папуа — Новой Гвинеи. В ответ власти островного государства пристыдили Байдена за сказанное.
Кадр видео X / RNC Research