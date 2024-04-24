Байден прочитал подсказку с телесуфлёра, выступая с речью в Вашингтоне

Президент США Джо Байден снова попал в неловкую ситуацию, выступая на конференции строительных профсоюзов в Вашингтоне. Читающий с телесуфлёра политик не смог отличить на экране подсказку, озвучив вслух и её.

Байден прочитал подсказку с телесуфлёра. Видео © X / RNC Research

"Представьте, что мы можем сделать дальше. Ещё четыре года. Пауза", — произнёс политик, говоря о перспективах своего переизбрания на второй срок.