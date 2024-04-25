Пора в зал: Названы лучшие упражнения для создания атлетичной мужской фигуры

Приоритетными упражнениями для мужчин, мечтающих о хорошей фигуре, являются жим штанги (гантелей) лёжа, приседания и становая тяга. Однако перед началом тренировок необходимо проконсультироваться с врачом на предмет противопоказаний. Об этом NEWS.ru рассказала доцент кафедры спортивных дисциплин факультета физкультуры и спорта Государственного университета просвещения Александра Сулим.

"Лучшие упражнения для построения атлетичной мужской фигуры: жим штанги или гантелей лёжа как на горизонтальной, так и на наклонной скамьях; приседания, особенно со штангой; становая тяга и тяга штанги или гантели к подбородку, а также подтягивания на турнике", — перечислила специалист.

По её словам, при выполнении этих упражнений задействуются практически все группы мышц. При этом для приседаний достаточно четырёх-пяти подходов по восемь – двенадцать повторений с перерывом в одну-две минуты.

"Упражнение требует строгого соблюдения техники выполнения и консультации с врачом на предмет противопоказаний. Спина должна быть прямой. Опуститесь до того момента, пока бёдра не станут параллельны полу. Сделайте выдох и силой мышц ног вернитесь в исходное положение, не выпрямляя колени полностью", — объяснила Сулим.

Для жима лёжа будет достаточно четырёх подходов по шесть – десять повторений, а для становой тяги — четырёх подходов по шесть – восемь повторений. Не нужно забывать об отдыхе между повторами в две-три минуты. Упражнения также требуют строгого соблюдения техники, заключила тренер.