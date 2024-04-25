В Новосибирской области маршрутка столкнулась с грузовиком, есть пострадавшие

В Болотнинском районе Новосибирской области произошло ДТП с участием маршрутки и грузовика, есть пострадавшие. Об этом информировала региональная служба 112 во "ВКонтакте".

"25.04.2024 в 03:34 в службу 112 Новосибирской области поступило сообщение о ДТП на 125-м километре автомобильной дороги федерального значения Р255 "Сибирь" в Болотнинском районе с участием пассажирской "газели" и грузового автомобиля Howo с прицепом, в результате которого грузовик опрокинулся", — сказано в сообщении.

Двое из девяти пострадавших, по данным службы 112, находятся в тяжёлом состоянии. На месте происшествия работают медики, полицейские и сотрудники единой дежурной диспетчерской службы.

Маршрутка после ДТП в Новосибирской области. Обложка © Telegram / mvd54

ГУ МВД РФ по Новосибирской области сообщило, что участником ДТП стала не "газель", а микроавтобус Mercedes Sprinter, двигавшийся со стороны Кемерова в направлении Новосибирска. Водитель 1970 года рождения не справился с управлением и допустил столкновение с ехавшим навстречу грузовым автомобилем Howo под управлением мужчины 1984 года рождения.

"В результате ДТП пострадали водитель "мерседеса" и три его пассажира в возрасте от 18 до 43 лет. Все четверо с травмами различной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение", — написала пресс-служба ведомства в телеграм-канале.

По данному факту возбуждено дело об административном правонарушении по статье 12.24 КоАП РФ (нарушение ПДД, повлёкшее причинение лёгкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего). Обстоятельства происшествия уточняются.