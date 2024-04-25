Алиев: Азербайджан не будет поставлять оружие Украине, хотя такие просьбы были

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку не будет поставлять оружие Украине. Об этом он сказал, отвечая на вопросы участников форума "СОР29 и Зелёное видение для Азербайджана".

"Мы не поставляем оружие на Украину, хоть нас и просят, но мы не можем — мы говорим это открыто и публично — и не будем. Гуманитарная помощь — да. Оружие — нет", — сказал Алиев.