Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион

Алиев: Азербайджан не будет поставлять оружие Украине, хотя такие просьбы были

25 апреля, 09:03
Президент Азербайджана Ильхам Алиев. Обложка © ТАСС / Софья Сандурская

Президент Азербайджана Ильхам Алиев. Обложка © ТАСС / Софья Сандурская

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку не будет поставлять оружие Украине. Об этом он сказал, отвечая на вопросы участников форума "СОР29 и Зелёное видение для Азербайджана".

"Мы не поставляем оружие на Украину, хоть нас и просят, но мы не можем — мы говорим это открыто и публично — и не будем. Гуманитарная помощь — да. Оружие — нет", — сказал Алиев.

Закон о мобилизации оказался условием для дальнейшей поддержки Киева со стороны НАТО
Закон о мобилизации оказался условием для дальнейшей поддержки Киева со стороны НАТО

Ранее Владимир Путин провёл встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Кремле. Лидеры обсудили вопросы двустороннего сотрудничества.

Авторы
Евгения Мосс
Евгения Мосс
Комментариев: 0
avatar
Для комментирования авторизуйтесь!