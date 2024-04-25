СМИ опустили с небес Макрона, который переоценил своё влияние по Украине
Bloomberg: Макрон переоценивает своё влияние на развитие конфликта на Украине
Эмманюэль Макрон. Обложка © Shutterstock / FOTODOM
Президент Франции Эмманюэль Макрон слишком высоко оценил свой вклад в развитие конфликта на Украине и предпочитает громкие слова реальным действиям. Так считает агентство Bloomberg.
По данным источников издания, лидер Франции на недавней встрече с экспертами, посвящённой обсуждению политики ЕС, поведал, что "одержал идеологическую победу в вопросе обороны". Участники мероприятия в ответ призвали Макрона изложить конкретные предложения помощи Киеву вместо того, чтобы выступать с громкими заявлениями.
Неназванный французский дипломат заявил агентству, что очень важно, чтобы "идеологические победы" Макрона были связаны с реальными действиями.
Напомним, президент Франции неоднократно заявлял, что позволить России победить — значит подвергнуть себя риску того, что установленные правила международного порядка больше не будут соблюдаться. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на это иронично ответила, что победа России в ходе спецоперации не зависит от "позволения" кого бы то ни было.