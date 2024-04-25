СМИ опустили с небес Макрона, который переоценил своё влияние по Украине Bloomberg: Макрон переоценивает своё влияние на развитие конфликта на Украине 25 апреля, 09:48 Эмманюэль Макрон. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Президент Франции Эмманюэль Макрон слишком высоко оценил свой вклад в развитие конфликта на Украине и предпочитает громкие слова реальным действиям. Так считает агентство Bloomberg.

По данным источников издания, лидер Франции на недавней встрече с экспертами, посвящённой обсуждению политики ЕС, поведал, что "одержал идеологическую победу в вопросе обороны". Участники мероприятия в ответ призвали Макрона изложить конкретные предложения помощи Киеву вместо того, чтобы выступать с громкими заявлениями.

Неназванный французский дипломат заявил агентству, что очень важно, чтобы "идеологические победы" Макрона были связаны с реальными действиями.

Авторы Мирон Сидоров