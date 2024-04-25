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25 апреля, 09:45

"Единая Россия" продлила для кандидатов срок подачи заявок для участия в праймериз до 8 мая

Турчак: Подача заявок на праймериз "Единой России" продлена до 8 мая

"Единая Россия" (ЕР) продлила приём заявок на предварительное голосование (праймериз) до 8 мая. Об этом сообщил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

"Желающих принять участие в процедуре в качестве кандидата всё ещё много. Не всем хватило отведённого времени, чтобы подать документы", — приводит пресс-служба ЕР его слова.

Как отметил Турчак, на предварительное голосование зарегистрировалось уже свыше 18 тысяч кандидатов. Более 200 из них — участники и ветераны спецоперации (СВО). Конкурс на место составляет в среднем 4,6 человека. Однако, к примеру, в Калмыкии и Москве этот показатель больше — свыше девяти и восьми человек соответственно.

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Подать заявку на предварительное голосование можно через сайт pg.er.ru. Итоги будут известны 29 мая. При этом для бойцов и ветеранов СВО отменяется правило обязательной публикации видеоконтента. Также они дополнительно получат 25% голосов к своему результату.

Ранее Life.ru сообщал, что ЕР организовала в Крыму акцию, посвящённую российским бойцам, погибшим в зоне СВО. Инициатива получила название "Ты всё равно жив!". В её рамках на стенах здания Государственного совета Крыма в течение нескольких дней появлялись фотографии Героев Российской Федерации, которые встретили смерть при выполнении боевых задач.

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Сайт "Единой России"

Наталья Исакова
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