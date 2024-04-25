МИД России объявил персонами нон грата двух латвийских дипломатов

Представители МИД РФ сообщили временному поверенному в делах Латвии в Москве Даце Рутке об объявлении персонами нон грата двух сотрудников посольства прибалтийской республики в качестве ответа на действия Риги. Об этом информирует пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

"Исходя из принципа взаимности, а также в соответствии со статьёй 9 Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года заявлено, что из России высылаются два дипломатических сотрудника Посольства Латвии", — говорится в сообщении министерства.

Также Рутке, вызванной в четверг, 25 апреля, в МИД РФ, был выражен решительный протест в связи с необоснованным решением выслать из Латвии нескольких российских дипломатов. Её предупредили, что при продолжении враждебных действий в отношении нашей страны Москва предпримет другие "болезненные для Риги шаги".