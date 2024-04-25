МИД России объявил персонами нон грата двух латвийских дипломатов
Представители МИД РФ сообщили временному поверенному в делах Латвии в Москве Даце Рутке об объявлении персонами нон грата двух сотрудников посольства прибалтийской республики в качестве ответа на действия Риги. Об этом информирует пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.
"Исходя из принципа взаимности, а также в соответствии со статьёй 9 Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года заявлено, что из России высылаются два дипломатических сотрудника Посольства Латвии", — говорится в сообщении министерства.
Также Рутке, вызванной в четверг, 25 апреля, в МИД РФ, был выражен решительный протест в связи с необоснованным решением выслать из Латвии нескольких российских дипломатов. Её предупредили, что при продолжении враждебных действий в отношении нашей страны Москва предпримет другие "болезненные для Риги шаги".
В конце марта текущего года МИД Латвии объявил одного из российских дипломатов персоной нон грата. Ему было предписано покинуть прибалтийскую республику до 10 апреля. Имя дипломата, которого выдворили из Латвии, не называлось.
VK / МИД России