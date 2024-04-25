Эксперт рассказал, как появился миф о "древних украх"
Берсенев: Миф о "древних украх" является "заманухой" для оболваненных масс
Миф о "древних украх" является банальной "заманухой" для оболваненных людей. Такое заявление сделал автор коллективной монографии "Украинство" Андрей Берсенев.
По его словам, преподавание истории на Украине — это отдельная большая тема, так как украинцам всё что угодно могут "втирать" из-за неимения базы. А начали они переписывать собственную историю после обретения независимости в 1991-м. Однако на самом деле, если бы речь была только о такой примитивной мифологии, то с ней было бы легко справиться, так как её просто развенчать, основываясь на исторических фактах. Этим, как подчеркнул Берсенев, и опасен конструкт украинства. Там работает мощная историческая школа, созданная в XIX веке такими деятелями, как Драгоманов, Антонович, Грушевский, которые утверждали, что для того, чтобы состоялось украинство, нужна историография, — и сделали они это очень талантливо.
"Они свою историю знают очень хорошо, а мы их историю, как державный центр, знаем плохо. С одной стороны, это логично, потому что всё-таки для нас это некая окраина, а у нас есть великая история России, и нам её надо знать. Но когда мы вступаем с ними в полемику, очень часто видно, как наши полемисты терпят фиаско, потому что они эту историю не знают. <...> И мы, собственно, в нашей монографии пытаемся эту проблему преодолеть", — сказал специалист в эфире радио "Комсомольская правда".
А в конце января Зеленский подписал указ об "исторически населённых украинцами территориях РФ". Документ подразумевает разработку "плана действий по сохранению национальной идентичности украинцев на этих землях". По мнению Зеленского, такие территории есть на Кубани, а также в пределах Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областей.
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