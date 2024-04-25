Эксперт рассказал, как появился миф о "древних украх"

Миф о "древних украх" является банальной "заманухой" для оболваненных людей. Такое заявление сделал автор коллективной монографии "Украинство" Андрей Берсенев.

По его словам, преподавание истории на Украине — это отдельная большая тема, так как украинцам всё что угодно могут "втирать" из-за неимения базы. А начали они переписывать собственную историю после обретения независимости в 1991-м. Однако на самом деле, если бы речь была только о такой примитивной мифологии, то с ней было бы легко справиться, так как её просто развенчать, основываясь на исторических фактах. Этим, как подчеркнул Берсенев, и опасен конструкт украинства. Там работает мощная историческая школа, созданная в XIX веке такими деятелями, как Драгоманов, Антонович, Грушевский, которые утверждали, что для того, чтобы состоялось украинство, нужна историография, — и сделали они это очень талантливо.