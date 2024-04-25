В ГД указали на взаимопонимание между бизнесом и властью после слов Путина на съезде РСПП
Депутат Матвейчев: Съезд РСПП показал взаимопонимание между бизнесом и властью
Владимир Путин на пленарном заседании съезда Российского союза промышленников и предпринимателей. Обложка © Life.ru / Павел Баранов
Прошедший в Москве съезд Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) показал глубокое взаимопонимание между бизнесом и властью в РФ. Такое мнение в беседе с Life.ru выразил депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя выступление главы государства Владимира Путина на мероприятии.
"Сегодня, как никогда ранее, есть взаимопонимание между бизнесом и властью. С одной стороны, государство идёт навстречу, дебюрократизирует отношения, уходит от излишней регуляции. С другой стороны — бизнес активно занимается импортозамещением и активно выполняет социальные функции, помогает в период санкций", — отметил он.
Как подчеркнул парламентарий, такие отношения не случайны. Это говорит о том, что бизнес и президент РФ слышат друг друга.
Как сообщал Life.ru, съезд Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) прошёл в Москве в четверг, 25 апреля. В ходе выступления Путин сделал ряд важных заявлений. Так, президент РФ объявил о новом этапе послаблений для бизнеса в виде регуляторной гильотины и пообещал обеспечить максимальную предсказуемость условий для отечественных предпринимателей.