В ГД указали на взаимопонимание между бизнесом и властью после слов Путина на съезде РСПП

Прошедший в Москве съезд Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) показал глубокое взаимопонимание между бизнесом и властью в РФ. Такое мнение в беседе с Life.ru выразил депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя выступление главы государства Владимира Путина на мероприятии.

"Сегодня, как никогда ранее, есть взаимопонимание между бизнесом и властью. С одной стороны, государство идёт навстречу, дебюрократизирует отношения, уходит от излишней регуляции. С другой стороны — бизнес активно занимается импортозамещением и активно выполняет социальные функции, помогает в период санкций", — отметил он.

Как подчеркнул парламентарий, такие отношения не случайны. Это говорит о том, что бизнес и президент РФ слышат друг друга.