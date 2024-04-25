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25 апреля, 18:08

В ГД указали на взаимопонимание между бизнесом и властью после слов Путина на съезде РСПП

Депутат Матвейчев: Съезд РСПП показал взаимопонимание между бизнесом и властью

Владимир Путин на пленарном заседании съезда Российского союза промышленников и предпринимателей. Обложка © Life.ru / Павел Баранов

Владимир Путин на пленарном заседании съезда Российского союза промышленников и предпринимателей. Обложка © Life.ru / Павел Баранов

Прошедший в Москве съезд Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) показал глубокое взаимопонимание между бизнесом и властью в РФ. Такое мнение в беседе с Life.ru выразил депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя выступление главы государства Владимира Путина на мероприятии.

"Сегодня, как никогда ранее, есть взаимопонимание между бизнесом и властью. С одной стороны, государство идёт навстречу, дебюрократизирует отношения, уходит от излишней регуляции. С другой стороны — бизнес активно занимается импортозамещением и активно выполняет социальные функции, помогает в период санкций", — отметил он.

Как подчеркнул парламентарий, такие отношения не случайны. Это говорит о том, что бизнес и президент РФ слышат друг друга.

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Как сообщал Life.ru, съезд Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) прошёл в Москве в четверг, 25 апреля. В ходе выступления Путин сделал ряд важных заявлений. Так, президент РФ объявил о новом этапе послаблений для бизнеса в виде регуляторной гильотины и пообещал обеспечить максимальную предсказуемость условий для отечественных предпринимателей.

Ольга Годуненко
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