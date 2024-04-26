Более 30 человек арестовано в Дагестане по делу о хищении в сфере энергетики
Ещё пятерых энергетиков арестовали в Дагестане по делу о хищении 2,8 млрд рублей
В Дагестане арестовали ещё пятерых человек по делу о хищении около 2,8 миллиарда рублей в энергосетевом секторе Северного Кавказа. Как передаёт ТАСС со ссылкой на представителей республиканского Верховного суда, таким образом, число фигурантов выросло до 31.
"По делу энергетиков Советским районным судом города Махачкалы избраны меры пресечения в виде заключения под стражу ещё пятерым фигурантам", — сообщил собеседник издания.
Помимо того, там добавили, что они пробудут под стражей минимум ближайшие два месяца. Также в пресс-службе суда рассказали, что все арестованные являются работниками АО "Дагэнергосеть".
Напомним, российские силовики выявили и пресекли деятельность организованной группы лиц в Дагестане, которых подозревают в хищении 2,8 млрд рублей. Ранее сообщалось, что число арестованных по данному делу достигло 26.
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