Более 30 человек арестовано в Дагестане по делу о хищении в сфере энергетики

В Дагестане арестовали ещё пятерых человек по делу о хищении около 2,8 миллиарда рублей в энергосетевом секторе Северного Кавказа. Как передаёт ТАСС со ссылкой на представителей республиканского Верховного суда, таким образом, число фигурантов выросло до 31.

"По делу энергетиков Советским районным судом города Махачкалы избраны меры пресечения в виде заключения под стражу ещё пятерым фигурантам", — сообщил собеседник издания.