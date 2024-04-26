"Если будут полезны": Пугачёву признали ненужной для страны, но других релокантов примут

При этом эксперт также заявил, что все релоканты, покинувшие Россию, должны вернуться и работать дальше в рамках страны. Басурин считает, что если они будут приносить пользу РФ, то и отказываться от них не нужно. Однако если релоканты будут "гадить", то лучше им отказаться от возвращения на родину, убеждён Басурин.