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25 апреля, 22:56

"Если будут полезны": Пугачёву признали ненужной для страны, но других релокантов примут

Военный эксперт Басурин заявил, что Пугачёва не нужна России

Певица Алла Пугачёва. Обложка © ТАСС / Красильников Станислав

Певица Алла Пугачёва. Обложка © ТАСС / Красильников Станислав

Сбежавшая за границу после начала спецоперации певица Алла Пугачёва не нужна России. Такое мнение в эфире радио "Комсомольская правда" высказал военный эксперт Эдуард Басурин.

"Нет", — коротко ответил он на вопрос, нужна ли Пугачёва России.

При этом эксперт также заявил, что все релоканты, покинувшие Россию, должны вернуться и работать дальше в рамках страны. Басурин считает, что если они будут приносить пользу РФ, то и отказываться от них не нужно. Однако если релоканты будут "гадить", то лучше им отказаться от возвращения на родину, убеждён Басурин.

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Тем временем всё больше людей отказывается от общения с Пугачёвой. Один из них — композитор Раймонд Паулс, который заявил, что не хочет больше видеть певицу Пугачёву, для которой когда-то написал огромное количество хитов. А поэт Илья Резник считает, что она могла умереть великой русской певицей, но, бросив Родину после начала спецоперации, потеряла такую возможность.

Анатолий Симоненко
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