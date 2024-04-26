"Если будут полезны": Пугачёву признали ненужной для страны, но других релокантов примут
Военный эксперт Басурин заявил, что Пугачёва не нужна России
Певица Алла Пугачёва. Обложка © ТАСС / Красильников Станислав
Сбежавшая за границу после начала спецоперации певица Алла Пугачёва не нужна России. Такое мнение в эфире радио "Комсомольская правда" высказал военный эксперт Эдуард Басурин.
"Нет", — коротко ответил он на вопрос, нужна ли Пугачёва России.
При этом эксперт также заявил, что все релоканты, покинувшие Россию, должны вернуться и работать дальше в рамках страны. Басурин считает, что если они будут приносить пользу РФ, то и отказываться от них не нужно. Однако если релоканты будут "гадить", то лучше им отказаться от возвращения на родину, убеждён Басурин.
Тем временем всё больше людей отказывается от общения с Пугачёвой. Один из них — композитор Раймонд Паулс, который заявил, что не хочет больше видеть певицу Пугачёву, для которой когда-то написал огромное количество хитов. А поэт Илья Резник считает, что она могла умереть великой русской певицей, но, бросив Родину после начала спецоперации, потеряла такую возможность.