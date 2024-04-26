Российские "Искандеры" стали проклятием для противника на фронте

Российские "Искандеры" в зоне СВО застают противника врасплох, причиняя разгромные потери. Об этом говорится в обзоре YouTube-канала Defense TV. Ракетные комплексы используются для тактического приёма, известного как "двойной удар": он предполагает одновременный запуск нескольких ракет по заданной цели.

Удары наносятся "один за другим", рассчитывая на максимальное поражение позиций украинских войск.

"Эти удары застали украинские силы врасплох, приведя к увеличению потерь, особенно когда солдаты ВСУ собираются в одном месте в районе цели", — комментируют аналитики Defense TV.