Российские "Искандеры" стали проклятием для противника на фронте
Defense TV: Российские "Искандеры" в зоне СВО застают противника врасплох
Российские "Искандеры" в зоне СВО застают противника врасплох, причиняя разгромные потери. Об этом говорится в обзоре YouTube-канала Defense TV. Ракетные комплексы используются для тактического приёма, известного как "двойной удар": он предполагает одновременный запуск нескольких ракет по заданной цели.
Удары наносятся "один за другим", рассчитывая на максимальное поражение позиций украинских войск.
"Эти удары застали украинские силы врасплох, приведя к увеличению потерь, особенно когда солдаты ВСУ собираются в одном месте в районе цели", — комментируют аналитики Defense TV.
Напомним, что не так давно разработчик увеличил точность и выпуск ракет "Искандер-М". Комплекс был оперативно доработан под соответствующие реалии СВО, под технологические вызовы, которые формулирует противник. Результаты уже есть. Пару недель назад Армия России ударом "Искандера" уничтожила склад тяжёлых дронов ВСУ. Удар по объекту ВПК Украины был нанесён в ответ на попытки Киева нанести ущерб нефтегазовой отрасли России.
Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС