Фирма из США ищет для секретной работы в России "оператора в бронежилете"

Американская медиакомпания подыскивает операторов с опытом боевых действий для некоей "работы в России". На любопытную вакансию обратило внимание РИА "Новости". От кандидата требуется на продвинутом уровне пользоваться приборами ночного видения, говорить по-английски, но знать и русский язык. Ещё одно требование к соискателю — уметь передвигаться в бронежилете.

В объявлении не уточняется, предстоит работать в зоне боевых действий или нет. Платить обещают 700 долларов в день и покрывать все сопутствующие расходы.