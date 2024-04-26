Фирма из США ищет для секретной работы в России "оператора в бронежилете"
РИА "Новости": США ищут операторов с опытом боевых действий для работы в России
Американская медиакомпания подыскивает операторов с опытом боевых действий для некоей "работы в России". На любопытную вакансию обратило внимание РИА "Новости". От кандидата требуется на продвинутом уровне пользоваться приборами ночного видения, говорить по-английски, но знать и русский язык. Ещё одно требование к соискателю — уметь передвигаться в бронежилете.
В объявлении не уточняется, предстоит работать в зоне боевых действий или нет. Платить обещают 700 долларов в день и покрывать все сопутствующие расходы.
Ранее Life.ru писал, что на Западе планируют заменить сбежавшую из России несистемную оппозицию в целях создания стержня пятой колонны. На счету Запада уже имеются успешные попытки дестабилизировать общество и правительство в странах Ближнего Востока, Северной Африки ("арабская весна") и на Украине (Евромайдан). Поверив в себя, западники решили, что справятся и с Россией, но директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин уверен, что у США ничего не получится.
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