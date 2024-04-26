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26 апреля, 08:52

Шойгу заявил, что иностранные советники помогают Киеву совершать диверсии в РФ

Сергей Шойгу. Обложка © Kremlin.ru

Сергей Шойгу. Обложка © Kremlin.ru

Иностранные советники участвуют в подготовке украинских диверсий на территории России. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, выступая на совещании министров обороны стран – участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

"При непосредственном участии [иностранных] советников осуществляются планирование и подготовка диверсий, в том числе на территории России", — сказал он.

Глава военного ведомства напомнил, что практически каждый день Киев при молчаливом согласии Запада применяет полученное от него оружие по гражданским объектам в нашей стране.

"Передаются разведданные в режиме реального времени, организована подготовка украинских военнослужащих, в зоне боевых действий находятся западные военные специалисты и наёмники", — добавил он.

По словам Шойгу, бесконтрольное перемещение оружия, которым Запад "накачивает" Украину, может попасть в руки террористов.

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Напомним, Сергей Шойгу прибыл в Астану для участия в совещании министров обороны стран – участниц ШОС. Перед мероприятием министр и главы других делегаций высадили деревья, им помогали военнослужащие роты Почётного караула. Выступая на совещании, министр отметил, что Россия не собирается нападать на НАТО.

Матвей Константинов
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