Шойгу заявил, что иностранные советники помогают Киеву совершать диверсии в РФ

Иностранные советники участвуют в подготовке украинских диверсий на территории России. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, выступая на совещании министров обороны стран – участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

"При непосредственном участии [иностранных] советников осуществляются планирование и подготовка диверсий, в том числе на территории России", — сказал он.

Глава военного ведомства напомнил, что практически каждый день Киев при молчаливом согласии Запада применяет полученное от него оружие по гражданским объектам в нашей стране.

"Передаются разведданные в режиме реального времени, организована подготовка украинских военнослужащих, в зоне боевых действий находятся западные военные специалисты и наёмники", — добавил он.

По словам Шойгу, бесконтрольное перемещение оружия, которым Запад "накачивает" Украину, может попасть в руки террористов.