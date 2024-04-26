Шойгу: Удары Киева по Запорожской АЭС могут повлечь катастрофические последствия
Удары украинской стороны по Запорожской АЭС (ЗАЭС) повлекут за собой катастрофические последствия. Об этом предупредил министр обороны России Сергей Шойгу, выступая на совещании глав Минобороны стран – участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане.
"Отдельную тревогу вызывают продолжающиеся удары ВСУ по ЗАЭС, что может повлечь катастрофические последствия", — сказал Шойгу.
Он добавил, что следы чудовищного теракта в подмосковном "Крокусе", жертвами которого стали более 140 человек, ведут на Украину, а все виновные в этом непременно понесут наказание. Как подчеркнул Шойгу, это всего лишь "вопрос времени".
Напомним, украинские войска с начала апреля снова начали обострять обстановку вокруг ЗАЭС. В последнее время Киев несколько раз атаковал станцию. Помимо нескольких ударов по одному из энергоблоков, 9 апреля дрон впервые ударил по крыше уникального тренажёрного центра ЗАЭС, повторная атака произошла 18 апреля. В настоящее время все энергоблоки ЗАЭС переведены в режим "холодного останова".
Telegram / ЗАЭС. Официально