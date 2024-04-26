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26 апреля, 10:09

Ещё одна европейская страна признала очевидное и заявила о поражении Украины

Глава МО Нидерландов Оллонгрен: Поражение Украины стало вполне реальным

Теперь уже в Нидерландах сочли вполне реальной перспективу поражения Украины в конфликте с Россией. В частности, такую точку зрения высказала исполняющая обязанности главы Министерства обороны Кайса Оллонгрен. По её словам, Россия смогла горазд быстрее, чем прогнозировало большинство зарубежных экспертов, оправиться от потерь и перейти к военной экономике. Этот просчёт, похоже, и оказался для Киева роковым.

"Это усугубило ситуацию, теперь существует реальная перспектива того, что Украине в конечном итоге не удастся победить Россию", — приводит слова Оллонгрен газета NRC.

На Западе вновь предрекли Украине болезненное поражение из-за действий ВС России
На Западе вновь предрекли Украине болезненное поражение из-за действий ВС России

В победу Украины уже не верят и сами солдаты ВСУ. Один из них сообщил о глобальном проигрыше газете The Washington Post, а всему виной — западные партнёры, которые не смогли оперативно предоставить Киеву помощь. Life.ru и ранее писал, что дела ВСУ становятся всё хуже без помощи США. В Киеве требуют боеприпасы и вооружения разного вида, чтобы оказать сопротивление российским войскам, однако американская Палата представителей не торопится отправлять технику.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Марина Калегина
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