Теперь уже в Нидерландах сочли вполне реальной перспективу поражения Украины в конфликте с Россией. В частности, такую точку зрения высказала исполняющая обязанности главы Министерства обороны Кайса Оллонгрен. По её словам, Россия смогла горазд быстрее, чем прогнозировало большинство зарубежных экспертов, оправиться от потерь и перейти к военной экономике. Этот просчёт, похоже, и оказался для Киева роковым.

В победу Украины уже не верят и сами солдаты ВСУ. Один из них сообщил о глобальном проигрыше газете The Washington Post, а всему виной — западные партнёры, которые не смогли оперативно предоставить Киеву помощь. Life.ru и ранее писал, что дела ВСУ становятся всё хуже без помощи США. В Киеве требуют боеприпасы и вооружения разного вида, чтобы оказать сопротивление российским войскам, однако американская Палата представителей не торопится отправлять технику.