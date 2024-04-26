В Польше сочли бесполезными удары ВСУ по РФ с помощью воздушных шаров

Бывший польский генерал армии Вальдемар Скшипчак не оценил идею Вооружённых сил Украины использовать воздушные шары с минами. По его мнению, расчёт Киева заключается в том, что российская сторона будет стрелять по ним средствами противовоздушной обороны (ПВО).

"Я не уверен в точности такой системы. Если шар переносит гранату, миномётную мину, какой-либо другой боеприпас и летит высоко, то как он его сбрасывает? Ведь в таком случае точность в воздухе очень невелика", — усомнился Скшипчак в интервью газете Fakt.