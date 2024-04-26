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26 апреля, 10:50

В Польше сочли бесполезными удары ВСУ по РФ с помощью воздушных шаров

Польский генерал Скшипчак не оценил использования ВСУ воздушных шаров с минами

Польский генерал Скшипчак не оценил использования ВСУ воздушных шаров с минами. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Польский генерал Скшипчак не оценил использования ВСУ воздушных шаров с минами. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Бывший польский генерал армии Вальдемар Скшипчак не оценил идею Вооружённых сил Украины использовать воздушные шары с минами. По его мнению, расчёт Киева заключается в том, что российская сторона будет стрелять по ним средствами противовоздушной обороны (ПВО).

"Я не уверен в точности такой системы. Если шар переносит гранату, миномётную мину, какой-либо другой боеприпас и летит высоко, то как он его сбрасывает? Ведь в таком случае точность в воздухе очень невелика", — усомнился Скшипчак в интервью газете Fakt.

Отставной генерал добавил, что это неудачная идея, и предположил, что такие шары можно легко уничтожать штатным стрелковым вооружением, не задействуя ПВО.

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Напомним, ранее Украина несколько раз пыталась ударить по территории России метеозондами и воздушными шарами. Политолог сравнил с анекдотом использование таких средств атаки.

Евгения Мосс
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