В Польше сочли бесполезными удары ВСУ по РФ с помощью воздушных шаров
Польский генерал Скшипчак не оценил использования ВСУ воздушных шаров с минами
Польский генерал Скшипчак не оценил использования ВСУ воздушных шаров с минами. Обложка © Shutterstock / FOTODOM
Бывший польский генерал армии Вальдемар Скшипчак не оценил идею Вооружённых сил Украины использовать воздушные шары с минами. По его мнению, расчёт Киева заключается в том, что российская сторона будет стрелять по ним средствами противовоздушной обороны (ПВО).
"Я не уверен в точности такой системы. Если шар переносит гранату, миномётную мину, какой-либо другой боеприпас и летит высоко, то как он его сбрасывает? Ведь в таком случае точность в воздухе очень невелика", — усомнился Скшипчак в интервью газете Fakt.
Отставной генерал добавил, что это неудачная идея, и предположил, что такие шары можно легко уничтожать штатным стрелковым вооружением, не задействуя ПВО.