Песков заявил, что Европе придётся договариваться с Россией по новой модели

Европе так или иначе придётся договариваться с Россией, но уже по иной модели. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление президента Франции Эмманюэля Макрона о том, что европейские страны должны быть готовы выстраивать отношения с Москвой после окончания украинского конфликта.

"Всё равно придётся договариваться о том, как мы будем жить. Ясно, что это будут договорённости о новых модальностях отношений", — подчеркнул официальный представитель Кремля в беседе с журналистами.

Вместе с тем Песков дополнил, что РФ и Европа уже не смогут быть в таких отношениях, как это было раньше. По его словам, Москва запомнила то, как с ней обращались, и сделала соответствующие выводы. Этот опыт РФ всегда будет учитываться при дальнейшем выстраивании отношений, пояснил пресс-секретарь главы государства.