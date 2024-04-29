Международный день танца, Великий понедельник, Арина "урви берега": Праздники и приметы 29 апреля Государственных праздников 29 апреля в России нет. Сегодня официальный выходной день. Отмечаем Международный день танца, делаем генеральную уборку в дома в Великий понедельник, высаживаем рассаду капусты и помидор на Ирину-рассадницу. 29 апреля, 03:00 Какие праздники отмечаются в России сегодня, 29 апреля? Обложка © Life.ru

Международный день танца

Дата в 2024 году: 29 апреля, понедельник.

Другое название: Всемирный день танца.

Международный праздник.

Международный день танца (International Dance Day) установило в 1982 году ЮНЕСКО – учреждение Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры. Дату праздника предложил русский танцовщик, педагог и хореограф Петр Гусев. В этот день, 29 апреля 1727 года, родился французский балетмейстер и основоположник современного балета Жан-Жорж Новерр.

В России в 2024 году Международный день танца отмечается 29 апреля и проходит на неофициальном уровне уже в 43 раз. Всемирный день танца – торжество, посвященное всем стилям танца и профессиональный праздник тех, чья деятельность с ними связана. В праздничных мероприятиях участвуют танцевальные коллективы, школы и ансамбли, профессиональные артисты классических школ, балета и народного творчества, представители современных направлений (брейк-данс, тектоник), хореографы, постановщики, любители двигаться в такт музыке.

День танца — праздник, которому все возрасты покорны. Фото © АГН "Москва" / Пелагия Тихонова

Великий понедельник

Дата в 2024 году: 29 апреля, понедельник (понедельник перед Пасхой).

Другие названия: Страстной понедельник; Страшной понедельник; Чистый понедельник; Великий понедельник Страстной седмицы Великого Поста.

Церковное название: Великий понедельник.

Значение: начало Страстной недели, последней седмицы Великого поста.

Великий понедельник – народно-христианский праздник. Он отмечается в последний понедельник перед Пасхой. Дата праздника в 2024 году – 29 апреля.

Началом Страстной недели является Великий понедельник — время, когда вспоминают о последних днях Иисуса Христа на земле и Его мученических страданиях. В этот день вспоминают библейский эпизод, когда Иисус осудил неплодотворную смоковницу (инжир), уподобив ее бесплодной душе, которая не знает покаяния, молитвы и веры, и поэтому не может приносить духовных плодов. Великий понедельник также связан с историей Иосифа, сына Иакова, проданного братьями в рабство в Египет из-за ревности и злобы за двадцать серебряников. Об этом рассказывается в Ветхом Завете.

В этот день в церквях совершаются особые богослужения, а в быту люди начинают подготовку к Пасхе, проводя в домах весеннюю уборку, освобождаясь от ненужных вещей и занимаясь ремонтом.

Арина - "урви берега"

Дата в 2024 году: 29 апреля, понедельник.

Другие названия: Арина (Ирина); Водоноска; Ирины-рассадницы; Ирина – развороши (урви) снега; Ирина – заиграй (разрой) овраги; Ирина – разбей (разрой) берега.

Церковное название: Мучениц Агапии, Ирины и Хионии. Значение:

Почтение памяти трех сестер – мучениц Солунских.

Народный праздник Арина – "урви берега" отмечается 29 апреля (дата по старому стилю – 16 апреля). Православной церковью в этот день чтится память мученицы Ирины и ее двух сестер.

Кондак великомученице Ирине Македонской. Видео © YouTube / Арт-группа LARGO

Живя в пригороде Аквилеи в конце III века, Ирина с сестрами, потеряв родителей, посвятили себя православной вере. Семейному наставнику было явлено, что он умрет, и язычники захватят Ирину с сестрами. Пророчество сбылось после его кончины; сёстры предстали перед императором Диоклетианом, обвиняемые в отказе приносить жертвы богам. Сочувствуя девушкам, император предложил им забыть о своей вере в обмен на замужество за богатых римских граждан. Но сёстры, назвавшие себя невестами Христа, отказались, выбрав страдания за веру. Их дело направили правителю Дуклицию, а потом – судье Сисинию, который приговорил старших к сожжению, а Ирине угрожал отправкой в блудилище. Ирина осталась непоколебимой, заявив, что её душу не осквернить, даже если будет поругано тело.

Благодаря вмешательсту ангелов, Ирина оказалась на вершине горы, куда стража не смогла найти дорогу. Тогда один из солдат выстрелил в неё из лука и стрела поразила мученицу.

Народное название праздника Арина - «урви берега» сложилось из-за опасности берегов в этот период. Подмытые половодьем, они легко могут обрушиться. После половодья в это время реки входят в свои обычные берега, оставляя после себя разрушенные мосты и развороченные овраги.

Еще одно название - Ирина-рассадница, связано с тем, что в этот день принято высаживать в специальные ящики-срубы рассаду капусты и помидор. В саду и огороде начинаются работы. По народным приметам, дни после Арины обычно солнечные и теплые, что хорошо для молодых культур.

29 апреля, на Ирину-расадницу, было принято заниматься высадкой семян в деревянные ящички-срубы. Фото © АГН "Москва" / Софья Сандурская

В этот народный праздник принято читать отворотные заговоры для разлуки мужа с соперницей.

Приметы на 29 апреля:

Если к этому дню на ольхе распустились цветы – настала пора засевать гречиху.

«Запылала» лещина, значит, можно сажать лес.

На Арину пора выжигать траву в поле.

Слышать во сне колокольный звон – к пожару.

Именины 29 апреля отмечают:

Тимофей

Павел

Михаил

Леонид

Ирина

Галина

Василиса

Арина

Авторы Андрей Соколов