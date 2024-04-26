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26 апреля, 14:16

ВСУ надеялись вторгнуться в Брянскую область, но попали под мощный удар ВС РФ

Лебедев: ВС РФ ударили по месту скопления бойцов ВСУ в Черниговской области

ВС России нанесли удар по месту скопления бойцов ВСУ в Черниговской области, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. По его словам, силы противника надеялись вторгнуться на территорию РФ.

"Прилёты фиксировались возле границы с Брянской областью, где бандеровцы, имея особую наглость, начали скапливать силы и средства, надеясь вторгнуться со стороны Чернигова", — поделился подпольщик с РИА "Новости".

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Также в регионе фиксировали взрывы в Заречье, Гремяче и Семёновском районе, добавил Лебедев.

Ранее Сергей Лебедев сообщил об ударе по скоплению ВСУ в Днепропетровской области. Ликвидировано около 30 военнослужащих.

Российские войска поразили эшелон с западной техникой ВСУ в районе Удачного
Российские войска поразили эшелон с западной техникой ВСУ в районе Удачного
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Shutterstock / FOTODOM

Матвей Константинов
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