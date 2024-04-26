ВСУ надеялись вторгнуться в Брянскую область, но попали под мощный удар ВС РФ

ВС России нанесли удар по месту скопления бойцов ВСУ в Черниговской области, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. По его словам, силы противника надеялись вторгнуться на территорию РФ.

"Прилёты фиксировались возле границы с Брянской областью, где бандеровцы, имея особую наглость, начали скапливать силы и средства, надеясь вторгнуться со стороны Чернигова", — поделился подпольщик с РИА "Новости".

Также в регионе фиксировали взрывы в Заречье, Гремяче и Семёновском районе, добавил Лебедев.