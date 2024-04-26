Звёздный адвокат объяснил, почему Пугачёва не вернётся в Россию
Адвокат Алёшкин: Пугачёвой возвращаться в Россию незачем
Алла Пугачёва. Фото © АГН "Москва" / Александр Авилов
Певица Алла Пугачёва, уже два года живущая за границей, возвращаться в Россию не собирается — так считает звёздный адвокат Андрей Алёшкин. По его словам, российская пенсия, недвижимость или деньги артистке могут быть на самом деле не нужны, так как уровень накоплений позволяет ей не беспокоиться о материальных вещах.
"Она не живёт на такие деньги, запас есть, и возвращаться она не спешит. Да и зачем ей это? Живёт в удовольствие, а тут критиканы выдумывают новости про неё", — цитирует адвоката РИА "ФедералПресс".
Напомним, что Алла Пугачёва покинула Россию вместе с семьёй в 2022 году. С тех пор она дважды возвращалась на родину, в том числе на похороны модельера и давнего друга Валентина Юдашкина. Ранее стало известно об отношении артистки к оставленному на родине имуществу: Пугачёва заявила, что "фиг с ними, со всякими вещичками".