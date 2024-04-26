Звёздный адвокат объяснил, почему Пугачёва не вернётся в Россию

Певица Алла Пугачёва, уже два года живущая за границей, возвращаться в Россию не собирается — так считает звёздный адвокат Андрей Алёшкин. По его словам, российская пенсия, недвижимость или деньги артистке могут быть на самом деле не нужны, так как уровень накоплений позволяет ей не беспокоиться о материальных вещах.

"Она не живёт на такие деньги, запас есть, и возвращаться она не спешит. Да и зачем ей это? Живёт в удовольствие, а тут критиканы выдумывают новости про неё", — цитирует адвоката РИА "ФедералПресс".