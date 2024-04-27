Информация о заложенной бомбе в российском посольстве в Бразилии оказалась ложной
Correio Braziliense: Полиция не нашла взрывчатку в российском посольстве в Бразилии
Военная полиция города Бразилиа, являющегося столицей Бразилии, не нашла взрывчатых веществ в российском посольстве, проверив все помещения после информации о минировании, пишет газета Correio Braziliense.
Сообщается, что бригада специалистов была направлена в диппредставительство после того, как туда по телефону позвонил иностранец и сообщил о заложенной бомбе. Сапёрная группа ничего не нашла. Российское посольство пока не предоставило комментариев на этот счёт.
Ранее в Греции на территории бывшего афинского аэропорта Эллиникон было найдено свыше 300 бомб, которые принадлежали Третьему рейху во время второй мировой войны. Бомбы лежали под бывшими объектами Понтийского союза. Мэр района Эллинико-Аргируполи Яннис Константатос заверил, что 314 боеприпасов было уничтожено.
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