Информация о заложенной бомбе в российском посольстве в Бразилии оказалась ложной

Военная полиция города Бразилиа, являющегося столицей Бразилии, не нашла взрывчатых веществ в российском посольстве, проверив все помещения после информации о минировании, пишет газета Correio Braziliense.

Сообщается, что бригада специалистов была направлена в диппредставительство после того, как туда по телефону позвонил иностранец и сообщил о заложенной бомбе. Сапёрная группа ничего не нашла. Российское посольство пока не предоставило комментариев на этот счёт.